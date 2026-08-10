유명현 산청군수 "가뭄 피해 최소화 안정적 용수 공급 총력"

AI 핵심 요약beta
- 산청군이 10일 간부회의를 열고 가뭄 대응을 점검했다.
- 저수율 48%에 양수기·관정 투입과 제한급수를 추진했다.
- 2027년 예산 설문조사와 을지연습 준비도 함께 살폈다.
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2027 예산 설문·공모사업 성과 함께 확인
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 가뭄 대응과 2027년도 예산편성 설문조사, 여름철 재난 대비 상황을 점검하며 현안 대응에 나섰다.
산청군은 10일 군청 대회의실에서 유명현 군수 주재로 제3회 간부공무원 회의를 열고 지속되는 가뭄에 따른 군민 피해 최소화와 안정적인 용수 공급 방안을 논의했다고 밝혔다.
유 군수는 부서별 대응 상황을 꼼꼼히 살피고 농업용수와 생활용수 공급에 행정력을 집중해 달라고 주문했다. 산청군 저수지 저수율은 48%로 평년 85%에 크게 못 미치고 있다. 군은 양수기와 관정을 활용한 농업용수 공급 대책을 추진하고 신안·신등·생비량면 3개 면에서는 야간 제한급수 등 지방상수도 대응을 하고 있다.
회의에서는 오는 25일까지 진행되는 2027년도 예산편성 군민 설문조사도 함께 다뤘다. 설문조사는 재정운용 방향과 10개 분야별 중점 투자 분야 등 18개 문항으로 구성됐으며, 군민은 군 홈페이지와 읍·면사무소에서 참여할 수 있다.
유 군수는 주민 의견이 실제 예산과 정책에 반영될 수 있도록 홍보와 의견 수렴에 적극 나서 달라고 말했다. 아울러 12일 예정된 제3분기 통합방위협의회와 18일부터 나흘간 진행되는 2026년 을지연습 준비 상황도 점검했다.
이날 회의에서는 정부 공모사업 선정 성과도 공유됐다. 군은 2026년 하반기 지역사랑 휴가지원사업에 선정돼 총 10억8000만 원의 사업비를 확보했다. 지역개발사업 산청온나! 공모에도 선정돼 20억 원 규모의 한방약초 활용 편의복합공간 조성사업을 내년부터 추진한다.
이 밖에 aT 농촌창업 경진대회 선정, 산청 지역특산주 4대 면세점 입점 등도 보고됐다. 회의에서는 중소기업·소상공인 육성기금 융자 140억 원 지원, 소나무재선충병 드론방제 95.7㏊ 실시, 산모·신생아 건강관리사 양성과정 운영, 학교 밖 청소년 검정고시 응시 지원, 상능지구 이주단지 주택복구 지원 주민설명회 등 민생 현안도 논의했다.
유명현 군수는 "가뭄과 을지연습 등 여름철 안전관리에 한 치의 빈틈도 없도록 대응해 달라"며 "각종 공모사업 선정 성과가 단순한 사업비 확보에 그치지 않고 군민이 체감할 수 있는 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 부서별 실행력을 높여 나가겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com