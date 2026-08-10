보은군, '청주공항~보은~김천' 내륙철도망 반영 총력…"마지막까지 뛴다"

AI 핵심 요약beta
- 보은군이 10일 청주공항~보은~김천 철도 유치를 건의했다.
- 최재형 군수가 국토부를 찾아 국가철도망 반영을 요청했다.
- 군민들도 결의대회 열고 철도 건설 의지를 함께 밝혔다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 보은군이 지역의 교통 지형을 바꿀 '청주공항~보은~김천' 내륙 철도 유치를 위해 정부를 상대로 막판 설득전에 나섰다.
제5차 국가철도망 구축 계획 반영 여부를 앞두고 최재형 군수가 직접 국토교통부를 찾아 사업의 필요성을 강조하는 한편, 군민들도 결의 대회를 열어 철도 건설에 대한 지역 사회의 의지를 전달했다.
10일 보은군에 따르면 이날 최 군수는 국토교통부를 찾아 홍지선 제2차관을 만나 내륙 철도 노선의 국가철도망 구축 계획 반영을 건의했다.
그는 이 자리에서 철도 건설의 필요성과 지역 균형 발전 측면에서 사업의 당위성을 설명하고 보은의 교통 인프라 확충을 위한 국가 차원의 지원을 요청했다.
특히 지역 주요 현안인 영동~진천 고속도로 보은 삼승 나들목 설치도 함께 건의하며 철도와 도로를 아우르는 광역 교통망 확충 필요성을 강조했다.
보은 군민들도 정부를 향한 목소리를 높였다. 보은군 철도 유치 위원회 유철웅 공동 위원장을 비롯한 관계자와 주민 등 30여 명은 국토부 인근에 참석한 가운데 '청주공항~보은~김천' 내륙 철도의 제5차 국가철도망 구축 계획 반영을 촉구하는 결의 행사를 가졌다.
이들은 내륙 철도가 중부 내륙권의 교통 접근성을 높이고 지역 간 격차를 해소하는 핵심 교통망이 될 수 있다는 점을 강조하며 사업의 국가 계획 반영을 촉구했다.
최재형 군수는 "보은 군민의 오랜 염원인 내륙 철도 건설이 제5차 국가철도망 구축 계획에 반영될 수 있도록 마지막 순간까지 모든 역량을 집중하겠다"며 "철도와 도로망 확충을 통해 보은의 새로운 성장 기반을 마련하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com