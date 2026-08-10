CJ대한통운, 14일부터 이틀간 "택배 쉽니다"

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운이 14~15일 택배쉬는날을 운영했다
- 전국 2만여 명 택배기사가 일제히 휴식에 들어갔다
- 13일부터 신선식품 집화 중단, 16일 순차 정상화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
현장 노동자 지지도 높아
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = CJ대한통운이 오는 14~15일을 '택배쉬는날'로 지정하고, 전국 약 2만여 명의 CJ대한통운 택배기사들이 일제히 휴식에 들어간다고 10일 밝혔다. 이에 따라 13일부터 신선·냉장·냉동식품 등 단기 보관 상품의 집화가 중단되고 16일부터 배송이 순차적으로 정상화된다. CJ대한통운은 택배쉬는날 운영에 앞서 이 같은 일정을 고객사와 전국 집배점, 택배기사들에게 안내했다.
택배쉬는날은 개별 택배기사의 휴가가 아닌 업계 공동 휴무제도다. 지난 2020년 정부와 물류업계 간 협의를 통해 도입됐으며, CJ대한통운은 제도 시행 첫해부터 7년째 동참하고 있다. 특정 회사나 개인이 아닌 업계 전체가 함께 쉬면서 택배기사들이 업무 공백에 대한 부담 없이 휴식을 취할 수 있도록 하자는 취지다. 이번 택배쉬는날에는 CJ대한통운 외에도 한진택배, 롯데글로벌로지스 등 주요 택배사들이 참여한다.
현장의 지지도 높다. CJ대한통운이 택배쉬는날을 앞두고 지난 6~7일 소속 택배기사를 대상으로 실시한 설문조사에 응답한 4763명 중 92.3%가 업계 공동 휴무일 운영에 대해 '현재 수준 유지' 및 '설·추석 명절도 휴무' 등 긍정적인 의사를 표현했다. 반면 '휴무 축소·폐지' 및 '업계 자율'을 선택한 응답은 7.7%에 그쳤다. CJ대한통운의 경우 택배쉬는날 외 설·추석 명절 각 3일도 휴무일로 운영하고 있다.
올해 택배쉬는날 계획을 묻는 질문에는 '가족·지인과 시간을 보내겠다'는 응답이 56.7%로 가장 많았으며, '개인 휴식 및 재충전'이 38.5%로 뒤를 이었다. 매년 무더위가 절정에 이르는 8월 중순 업계 전체가 공동 휴무를 통해 재충전을 보장한다는 점에서, 택배쉬는날이 가족과의 시간과 혹서기 건강을 함께 고려한 업계의 대표적인 공동 휴식제도로 자리 잡은 것으로 풀이된다.
CJ대한통운 근무 시 가장 만족하는 부분으로는 '자동화 시스템 확대를 통한 작업 부담 완화'가 41%, '장기적으로 근무할 수 있는 환경'이 35.9%로 높은 응답을 기록했다. CJ대한통운은 2013년 업계 최초로 택배기사 건강검진 제도를 도입해 올해까지 14년째 운영하고 있으며, 올해에는 심전도 AI 분석을 도입하는 등 건강관리 지원도 지속적으로 강화하고 있다.
flurry327@newspim.com