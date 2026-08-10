원주문화재단, 남산골 '수국' 한 여름 명소로 부상

AI 핵심 요약beta
- 원주 남산골문화센터가 10일 여름 명소로 떠올랐다.
- 수국 만개한 산책로와 실내 문화공간을 갖췄다.
- 폭염 속 시민과 관광객의 여름 나들이지로 주목받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주 남산골문화센터가 아름다운 수국과 시원한 실내 문화공간을 통해 여름 명소로 자리잡고 있다.
10일 원주문화재단에 따르면 센터의 산책로에는 여름꽃의 여왕이라 불리는 수국이 만개해 방문객들에게 아름다운 풍경을 보여주고 있다. 수국을 배경으로 사진을 남기며 여름의 추억을 기록하는 시민들이 곳곳에서 눈에 띈다.
남산골문화센터는 2021년 옛 원주여고를 리모델링해 개관한 이후 2024년에는 화사한 꽃동산으로 새롭게 단장됐다. 이곳은 매 시즌마다 다양한 꽃을 만날 수 있는 문화공간으로 발전하고 있으며 특히 여름 시즌에 탐스럽게 피어난 수국이 도심 속 힐링 공간으로 자리매김하고 있다.
센터에는 야외 산책로와 함께 시원한 실내 문화공간도 갖춰져 있다. 신명관 1층 전시 공간, 미담관, 그림책도서관, 그림책센터에서는 가족, 친구, 연인 등 누구든 문화예술을 가까이에서 즐길 수 있는 기회를 제공하고 각 공간의 특성을 살린 다양한 콘텐츠를 통해 예술을 더욱 입체적으로 감상할 수 있다.
한낮에는 냉방이 가능한 실내에서 전시를 감상하거나 그림책도서관을 이용할 수 있으며 저녁 시간에는 야외 산책과 문화행사를 함께 즐길 수 있어 폭염을 고려한 여름 나들이 코스로 적합하다. 이런 복합문화공간은 시민들이 더위를 피하며 여유로운 시간을 보낼 수 있도록 도와준다.
방문객들은 "도심에서 아름다운 수국을 감상하며 전시와 도서관을 함께 체험할 수 있어 특별한 시간을 보냈다"며 만족감을 표했다.
원주문화재단 관계자는 "남산골문화센터는 계절의 아름다움과 문화예술을 동시에 경험할 수 있는 복합문화공간"이라며 "무더운 여름 동안 시민과 관광객들이 수국이 만개한 산책길과 시원한 실내에서 여유로움을 느끼기를 바란다"고 전했다.
onemoregive@newspim.com