'배구 여제' 김연경, 아시아배구연맹 초대 공로상 받아

AI 핵심 요약beta
- 김연경은 8일 태국 방콕서 AVC 특별공로상을 받았다.
- 아시아 배구 발전과 세계적 영향력을 인정받은 결과다.
- 김연경은 배구 저변 확대와 후배 육성에 힘쓰겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '배구 여제' 김연경(38)이 아시아 배구를 이끄는 독보적 리더로서의 존재감을 다시 한번 입증했다.
김연경은 지난 8일 태국 방콕에서 열린 제1회 아시아배구연맹(AVC) 갈라 시상식에서 특별공로상을 수상했다. 코트 안팎에서 보여준 위대한 발자취와 세계 배구계에 미친 영향력을 인정받은 결과다.
AVC 측은 "김연경은 아시아 배구의 정신을 구현하는 인물"이라며 "그의 업적과 리더십은 전 세계 젊은 선수들에게 지속적인 영감을 주고 있다"고 초청 이유를 밝혔다.
시상대에 오른 김연경은 "뜻깊고 특별한 상을 받게 되어 큰 영광"이라며 "선수 생활 동안 변함없는 사랑과 응원을 보내주신 팬 여러분과 자리를 마련해 준 라몬 수자라 AVC 회장께 감사드린다"고 소감을 밝혔다. 이어 "앞으로도 배구 발전과 다음 세대 후배들을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.
코트를 떠난 후에도 김연경의 행보는 멈추지 않고 있다. KYK파운데이션 이사장, 흥국생명 어드바이저, AVC 앰배서더, 미국 여자프로배구리그(LOVB) 샌프란시스코 공동 구단주 등을 맡아 배구 저변 확대와 국제 교류에 앞장서고 있다.
소속사 라이언앳 관계자는 "한국 배구 발전과 유소년 육성, 세계 배구 교류를 위해 다방면에서 적극 지원하겠다"고 전했다.
약 40만 표의 사전 팬 투표로 진행된 이번 시상식에서 남녀 최우수 선수상은 일본의 이시카와 유키와 이시카와 마유 남매가 차지했다. 팬즈초이스 부문은 중국의 주팅과 필리핀의 브라이언 바구나스가 각각 수상했다.
psoq1337@newspim.com