셀트리온, 미취업 청년 바이오 인재 육성…'셀인' 교육 돌입

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온이 10일 정부와 셀인 발대식을 열었다.
- 미취업 청년 대상 바이오 인재 육성을 시작했다.
- 3개월 교육과 취업 지원을 전액 무료로 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 정부와 손잡고 미취업 청년의 바이오산업 진입을 지원하는 인재 육성 프로그램을 본격 가동한다.
셀트리온은 고용노동부, 산업통상자원부와 함께 진행하는 'K-뉴딜 아카데미 셀인(Cell-In)' 발대식을 인천 송도 제약바이오융합연구센터에서 개최하고 교육을 시작했다고 10일 밝혔다.
셀인은 정부와 기업이 이른바 '쉬었음 청년'의 자립과 사회 진입을 지원하기 위해 마련한 프로그램이다. 바이오산업에 관심이 있지만 관련 직무 경험이나 역량을 쌓을 기회가 부족했던 청년들에게 바이오 기초교육부터 현장실습, 취업 지원까지 제공하는 부트캠프 방식으로 운영된다.
교육생은 만 18세 이상 34세 이하 미취업 청년을 대상으로 모집했다. 바이오 분야 전공 여부와 관계없이 서류심사와 AI 역량검사, 면접을 거쳐 최종 참가자를 선발했다.
교육은 오는 10월 23일까지 약 3개월간 하루 8시간, 주 5일 일정으로 진행된다. 1~4주차와 9~11주차에는 인천 송도에서 이론교육과 프로젝트 과제를 수행하고, 5~8주차에는 경기 시흥에서 직무 특화 교육과 현장실습을 진행한다.
산학 연계 프로그램도 마련했다. 서울대학교 VR 실습과 싸토리우스 프로젝트 과제, 연세대학교 K-NIBRT(한국형 바이오공정 인력양성센터) 교육 등을 통해 실제 바이오산업 현장에서 요구되는 실무 역량을 높일 계획이다.
교육생들의 취업 준비를 위한 지원 프로그램도 운영한다. 교육비는 정부 지원을 통해 전액 무료로 제공되며 교육 기간 1인당 총 30만원의 훈련지원금을 지급한다. 교육용 노트북 무상 대여를 비롯해 1대1 맞춤형 취업 컨설팅과 모의면접, 자기소개서 특강, 포트폴리오 제작 등 취업 준비 전반을 지원한다.
셀트리온은 이번 프로그램을 통해 바이오산업에 관심이 있는 청년들의 취업 역량을 높이는 동시에 산업 현장에서 필요로 하는 인력 양성에도 기여한다는 방침이다. 향후 정부와 민·관 협력 기반의 인재 육성 지원 체계를 지속적으로 강화할 계획이다.
셀트리온 관계자는 "이번 교육이 바이오산업에 관심은 있지만 진입 기회를 얻지 못했던 청년들이 실질적인 역량을 쌓고 자립을 위한 첫걸음을 내딛는 계기가 되길 바란다"며 "체계적인 이론교육과 현장실습을 통해 취업 경쟁력을 높일 수 있도록 적극 지원하고 바이오산업의 미래 인재를 육성해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com