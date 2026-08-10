한미사이언스 온라인팜, 비강 스프레이 '콜드마스크' 공급

AI 핵심 요약beta
- 온라인팜이 10일 콜드마스크를 전국 약국에 공급했다.
- 람다카라기난 성분의 비강 스프레이형 의료기기다.
- 비강 점막 보호로 호흡기 바이러스 침투를 막는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미사이언스 계열사 온라인팜이 호흡기 바이러스 감염 예방을 돕는 비강 스프레이형 의료기기 '콜드마스크'를 전국 약국에 공급한다.
온라인팜은 람다카라기난 성분을 적용한 비강 스프레이형 의료기기 콜드마스크의 약국 유통을 시작한다고 10일 밝혔다. 콜드마스크는 비강에 직접 분사해 사용하는 제품으로, 약국에서 판매되는 람다카라기난 성분 비강 스프레이 가운데 유일한 제품이다.
주요 성분인 람다카라기난은 천연 해조류에서 유래한 고분자 물질이다. 비강에 분사하면 점막 표면에 물리적인 보호막을 형성해 외부 호흡기 바이러스가 비강 점막에 침투하거나 부착하는 것을 방지하고 점막을 보호하는 원리다. 이러한 작용 방식을 바탕으로 의약품이 아닌 의료기기로 분류된다.
스프레이 방식으로 별도의 준비 과정 없이 사용할 수 있도록 편의성도 높였다. 평상시에는 하루 3회 사용을 권장하며 감염이 의심되거나 감염된 경우 필요에 따라 사용 횟수를 늘릴 수 있다.
제품 패키지 전면에는 '호흡기 바이러스 감염 방지·비강 점막 보호' 등의 문구를 표시해 제품의 사용 목적을 소비자가 쉽게 확인할 수 있도록 했다.
온라인팜 관계자는 "콜드마스크는 비강 점막에 물리적인 보호막을 형성하는 방식의 의료기기"라며 "간편한 스프레이 방식과 람다카라기난 성분을 적용한 제품 특성을 바탕으로 소비자에게 새로운 선택지를 제공할 것으로 기대한다"고 말했다.
온라인팜은 한미사이언스 계열사로 한미약품의 의약품 및 헬스케어 제품 유통 등을 담당하고 있다. 콜드마스크는 온라인팜을 통해 전국 약국에 공급되며 처방전 없이 구매할 수 있다.
sykim@newspim.com