윤건영 충북교육감 "2학기 현장지원·내년 예산 동시에 챙겨야"

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감이 10일 2학기 개학 준비를 재점검했다
- 1학기 정책 성과를 점검하고 부족한 지원은 보완하라고 했다
- 2027년 예산 준비와 폭염 속 안전관리도 주문했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =윤건영 충북교육감은 2학기 개학을 앞두고 학교 현장 지원을 재점검하고 내년 교육 정책과 예산 준비에 속도를 내라고 주문했다.
윤 교육감은 10일 주간 정책회의에서 8월의 사자성어로 '일장일이(一張一弛)'를 선정하며 "쉼과 재충전을 통해 다음 걸음을 준비해야 한다"고 말했다.
이어 각 기관과 부서에 1학기 정책·사업이 학교 현장에서 실제 도움이 됐는지 점검하고 성과가 있는 사업은 이어 가되 부족한 지원은 보완하라고 당부했다.
특히 학교 규모와 지역, 학생 구성 등 교육 여건에 따른 맞춤형 지원을 강조하면서 현장 부담을 키우는 중복 절차는 정리할 것을 지시했다.
윤 교육감은 "이번 주가 2학기 개학 준비의 중요한 시기"라며 본청과 직속 기관, 교육지원청이 1학기 지원 실태를 분석하고 2학기 지원 과제를 철저히 준비해 달라고 말했다.
2027년 교육 정책과 예산 편성에 대해서도 "정책의 우선순위와 추진 범위를 분명히 하고, 필요한 재정 규모와 실행 체계를 함께 설계해야 한다"고 강조했다.
특히 지방 교육 재정 교부금 논의와 관련해 "교육에 꼭 필요한 예산은 적극적으로 요구해야 한다"면서도 "국민 세금으로 마련되는 만큼 절제할 부분은 절제하고 필요한 곳에 제대로 써야 한다"고 덧붙였다.
윤 교육감은 아울러 폭염 속 교직원과 학생들의 건강·안전 관리에도 각별히 유의해 달라고 했다.
baek3413@newspim.com