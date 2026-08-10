[내일날씨] 전국 폭염·열대야 계속...한낮 34도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 11일 전국에 폭염이 이어진다고 밝혔다
- 중부는 맑고 남부·제주는 흐리며 체감온도 33도 안팎이다
- 아침 19~25도, 낮 27~34도에 미세먼지는 좋음이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 11일에도 전국 곳곳에서 폭염이 이어질 전망이다.
10일 기상청에 따르면 오는 11일 중부지방은 대체로 맑고 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠다. 전국 대부분 지역에서 최고체감온도가 33도 안팎으로 오르면서 무덥겠다.
아침 최저기온은 19~25도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 24도 ▲춘천 20도 ▲강릉 21도 ▲청주 23도 ▲대전 22도 ▲전주 24도 ▲광주 25도 ▲대구 22도 ▲부산 24도 ▲울산 23도 ▲제주 26도다.
낮 최고기온은 27~34도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 33도 ▲수원 33도 ▲춘천 31도 ▲강릉 28도 ▲청주 33도 ▲대전 32도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 32도 ▲부산 31도 ▲울산 30도 ▲제주 30도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~2.0m, 남해 앞바다에서 0.5~2.5m, 동해 앞바다에서 1.0~2.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com