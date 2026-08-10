충청권 중증응급환자 거점 대전·천안으로…충북-경북 연계

AI 핵심 요약beta
- 복지부가 10일 대전서 충청권 이송체계를 점검했다
- 대전·충청 남부는 대전, 북부는 천안이 거점이 됐다
- 충북은 안동 연계망을 새로 구축하고 9월까지 정비한다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 앞으로 대전·충청권 남부의 중증응급환자 수용 체계 거점은 대전이 맡고, 북부는 충북 천안이 맡을 예정이다. 충북은 경북 안동과 연계 체계도 새로 구축했다.
이형훈 보건복지부 제2차관은 10일 오후 충남대병원에서 대전시·세종시·충북도·충남도와 응급환자 이송체계를 논의하고 응급의료진과 119구급대원을 격려하는 간담회를 열었다.
대전·충청 응급환자 이송체계 정비 간담회는 앞서 전남광주에 먼저 적용된 '이송체계 혁신 시범사업'을 전국으로 확대하기 앞서 대전·충청의 이송지침 정비 현황을 살피기 위해 마련됐다.
현재 복지부는 이송체계 혁신을 목표로 16개 시·도에서 관내 응급의료기관·119구급대·광역상황실 등과 이송지침을 정비하고 있다.
대전·세종·충북·충남 4곳도 119구급대, 구급상황센터와 함께 대전·충청 광역상황실이 중증응급환자의 이송지연 사례를 대응 할 수 있도록 준비하는 단계다.
복지부에 따르면 대전·충청의 남부권에서는 대전이, 북부권에서는 천안이 거점이 되어 중증응급환자를 적극 수용하는 체계를 갖출 예정이다.
충북은 의료기관 분포와 지리적 접근성 등을 고려해 경북 안동과의 연계 체계도 새롭게 구축했다.
복지부는 전국 시·도가 시범사업 내용을 반영해 이송지침 정비를 오는 9월 내 완료하도록 수시로 점검하고 있다고 설명했다.
부산과 대구, 울산, 경북은 이미 정비를 마치고 현장에서 적용 중이다. 새로 정비한 지침의 주요 내용을 보면 부산은 전국 최초로 운영 중인 급성중독 응급환자 순차진료체계와 지역외상의료체계를 이송지침에 반영해 질환별 이송체계를 구체화했다.
대구는 광역상황실을 활용해 타 시·도까지 포괄하는 초광역 이송 체계를 가동했다. 울산과 경북은 중증응급환자의 이송지연 시 광역상황실을 통해 우선수용병원을 지정하고, 장거리 이송에 대비한 헬기 이송체계도 다듬었다.
이형훈 차관은 "어려운 응급의료 여건 속에서 국민의 생명과 건강을 위해 헌신과 사명감으로 임하고 있는 응급의료진들과 119구급대원분들께 감사의 말씀을 드린다"며 "시범사업 확대의 핵심은 응급의료진과 119구급대의 협력을 바탕으로 현장에서 작동가능한 이송지침을 만드는 것으로, 거리에서 응급실을 찾지 못하는 사례가 발생하지 않도록 철저한 정비를 부탁드린다"고 당부했다.
sheep@newspim.com