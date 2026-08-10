안산시, 독일 메디컬 웰니스협회와 '해양치유 분야' 협력 의향서 체결

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 9일 독일 협회와 협력 의향서를 체결했다
- 해양치유센터 운영체계와 프로그램 개발을 추진했다
- 독일 운영 사례를 분석해 거점시설로 키우려 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 9일(현지시간) 독일 우제돔(Usedom)에서 독일 메디컬 웰니스협회(Deutscher Medical Wellness Verband)와 '해양치유 및 의료 기반 건강관리 분야 교류 협력 의향서'를 체결했다고 10일 밝혔다.
시에 따르면 이번 협약은 안산시가 조성을 추진 중인 해양치유센터의 전문 운영 체계를 마련하고 글로벌 전문 기관과의 지속적인 협력 기반을 구축하기 위해 추진됐다.
독일 메디컬 웰니스협회는 의료와 관광, 건강관리를 연계한 정책 개발과 인증 체계를 운영하는 전문 기관이다.
이번 협력 의향서에는 ▲ 해양치유 및 의료 기반 건강관리 분야 교류 ▲ 해양치유센터 운영 및 프로그램 개발 협력 ▲ 전문 인력 양성 및 정보 공유 ▲ 공동 협력 사업 발굴 등이 수록됐다.
안산시는 이번 협력을 계기로 독일의 해양치유 시설 운영 방식과 프로그램 개발 사례를 다각도로 조사·분석해 관내 해양치유센터 운영 체계 세분화 및 국제 공동 사업 추진에 활용할 방침이다.
이를 통해 해양치유 정책의 전문성과 국제 경쟁력을 한층 높여 안산 해양치유센터를 수도권을 대표하는 거점 시설로 자리매김한다는 구상이다.
이민근 안산시장은 "독일 전문 기관과의 협력은 안산시의 해양치유 정책을 한 단계 발전시키는 중요한 계기"라며 "독일의 선진 운영 경험과 전문성을 안산의 실정에 맞게 도입해 경쟁력 있는 해양치유 거점으로 발전시키겠다"고 전했다.
이어 "해양치유는 시민 건강 증진은 물론 관광과 지역경제 활성화를 이끄는 미래 동력 사업"이라며 "해외 전문 기관과의 협력을 지속 확대해 안산이 해양치유를 선도하는 도시로 도약하도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
안산시는 이번 독일 방문 기간 중 현지 해양치유 시설 및 운영 기관들을 순회하며 시설 운영 모델, 프로그램 개발 노하우, 전문 인력 양성 시스템 등을 집중적으로 점검하고 시정 적용 방안을 모색할 계획이다.
1141world@newspim.com