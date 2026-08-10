[WNBA] LA 박지현, 골든스테이트전 5분 활약 1도움…팀은 패배

AI 핵심 요약beta
- 박지현이 10일 WNBA 경기서 5분 뛰며 1도움을 했다.
- LA 스파크스는 골든스테이트에 78-84로 졌다.
- 미네소타는 맥브라이드 활약으로 PO를 확정했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국여자프로농구(WNBA) LA 스파크스의 박지현이 짧은 시간 출전해 어시스트를 기록했다.
박지현은 10일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 2026 WNBA 정규리그 골든스테이트 발키리스와의 홈 경기에 교체 출전했다. 5분 13초 동안 코트를 누빈 박지현은 3점 슛 1개를 포함해 야투 3개를 시도했으나 득점에는 실패하며 어시스트 1개만을 기록했다.
스파크스는 골든스테이트에 78-84로 패해 시즌 성적은 12승 19패가 됐다. 스파크스는 리그 15개 구단 중 10위에 머물렀다. WNBA는 정규리그 상위 8개 팀이 플레이오프에 진출한다. 스파크스는 남은 일정 동안 격차를 줄여야 하는 부담을 안게 됐다.
이날 미네소타 링크스는 대기록과 함께 이번 시즌 가장 먼저 플레이오프 진출을 확정했다. 미네소타의 베테랑 가드 케일라 맥브라이드는 댈러스 윙스전에서 3점 슛 10개를 터뜨렸다. WNBA 한 경기 최다 3점 슛 신기록이다.
맥브라이드는 개인 최다인 43점을 폭발하며 팀의 103-90 승리를 이끌었다. 27승 7패를 기록한 선두 미네소타는 잔여 경기 결과와 상관없이 가장 먼저 플레이오프 무대를 밟게 됐다.
psoq1337@newspim.com