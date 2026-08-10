포항 스틸야드 관중석에 석재 떨어져…K리그 전 경기장 시설 긴급 점검

AI 핵심 요약beta
- 포항 스틸야드서 8일 석재 낙하 사고가 났다
- 연맹은 10일 K리그 전 구단 긴급점검에 나섰다
- 포항은 해당 구역 폐쇄와 보수 방안을 검토했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 포항 스틸야드 관중석에서 석재가 떨어지는 아찔한 사고가 발생했다. 한국프로축구연맹은 즉각 K리그 전 구단을 대상으로 경기장 긴급 안전점검에 착수했다.
사고는 지난 8일 포항스틸야드에서 열린 K리그1 2026 22라운드 포항 스틸러스와 울산 HD의 경기 도중 일어났다. 원정 관중석 테이블 좌석 위로 천장 구조물 일부인 석재가 떨어져 내렸다. 다행히 해당 좌석에 관중이 앉아 있지 않아 인명 피해로 이어지지는 않았다. 그러나 1990년 준공되어 노후화가 진행된 경기장의 안전 문제가 팬들의 큰 우려를 샀다.
연맹은 10일 사고 경위 파악과 시설물 상태 확인에 나섰다. 곧바로 K리그 전 구단에 경기장 시설물 긴급 안전점검을 요청하는 공문을 발송했다. 각 구단은 다음 홈경기 개최 전까지 시설 이상 여부를 점검하고 조치를 완료해야 한다. 연맹은 점검 결과에 따라 즉각적인 보수 및 안전 조치를 명령할 방침이다.
홈팀 포항 역시 사태의 엄중함을 인식하고 즉각 대응에 들어갔다. 모기업 포스코를 통해 긴급 점검을 진행한다. 다음 홈경기 전까지 완벽한 보수가 어려울 경우 해당 구역을 폐쇄하고 좌석을 판매하지 않는 방안까지 검토 중이다. 구단은 팬들의 안전을 최우선으로 두고 낙하 지점부터 선제적 조치를 취하기로 했다.
연맹은 올해부터 전문 진단업체와 함께 '중대재해 예방 경기장 안전점검'을 시행해 왔다. 상반기 10개 경기장 점검을 마쳤으며 하반기 19개 경기장 점검을 앞두고 있다. 연맹은 이번 긴급 점검과 함께 기존 점검의 후속 조치 이행 여부도 철저히 확인할 계획이다.
psoq1337@newspim.com