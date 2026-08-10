휴게소 음식 '맛·가성비' 1위는 서산휴게소 유린기 돈가스

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사 대전충남본부가 10일 휴게소 메뉴 조사를 했다.
- 서산휴게소 유린기 돈가스가 종합 1위를 차지했다.
- 도로공사는 인기 메뉴 노출과 품질 개선에 활용할 계획이다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국도로공사 대전충남본부가 관할 휴게소 이용객을 대상으로 음식 맛과 가성비를 평가한 결과, 서산휴게소(서울 방향)의 '유린기 돈가스'가 가장 높은 점수를 받은 것으로 나타났다.
10일 한국도로공사 대전충남본부에 따르면 올해 상반기 관할 12개 휴게소 식당가 이용객을 대상으로 메뉴 선호도 조사를 실시한 결과, 응답이 많았던 6개 휴게소 가운데 서산휴게소 유린기 돈가스가 종합 1위를 차지했다.
이어 공주휴게소(대전 방향)의 '옛날 돼지고기 김치찌개'가 2위, 같은 휴게소의 '알밤먹은 한우국밥'이 3위에 올랐다.
이번 조사는 공주·옥천·부여백제휴게소 양방향을 비롯해 천안삼거리, 청주(서울), 서산(서울), 입장거봉포도, 죽암(서울), 옥산(부산) 등 모두 12개 휴게소를 대상으로 진행됐다. 이용객이 직접 먹어본 메뉴의 맛과 가격 대비 만족도 등을 평가하는 방식이다.
도로공사는 조사 결과를 토대로 휴게소별 인기 메뉴와 상대적으로 평가가 낮은 메뉴를 구분해 음식 품질 개선에 활용할 계획이다.
높은 평가를 받은 메뉴는 주문 키오스크 화면에 우선 노출해 이용객의 메뉴 선택을 돕는다. 특히 키오스크 사용이 익숙하지 않은 고령층도 인기 메뉴를 쉽게 찾을 수 있도록 한다는 취지다.
인기 메뉴에는 외식 전문가 컨설팅을 추가해 품질을 높이고 낮은 점수를 받은 메뉴는 해당 휴게소에 개선이나 교체를 권고할 예정이다.
한국도로공사 대전충남본부 관계자는 "이용객 평가를 실제 메뉴 운영과 품질 개선에 반영하는 체계를 지속적으로 확대할 것"이라며 "고객 선호도가 휴게소 음식에 실질적으로 반영될 수 있도록 하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com