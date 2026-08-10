학생 창업유망팀 400곳 한자리에…교육부, 창업 생태계 연결 강화

AI 핵심 요약beta
- 교육부와 한국청년기업가정신재단이 11일 서울 aT센터서 네트워킹데이를 연다.
- 학생 창업유망팀 300+ 선발 400팀과 선배 창업가 등이 교류한다.
- 양측은 동문 네트워크를 넓혀 창업 선순환 구조를 구축한다.
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우주항공·의료 AI 등 딥테크 학생 창업 성장 사례 공유
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 한국청년기업가정신재단은 오는 11일 서울 aT센터에서 '2026 학생 창업유망팀 300+ 만남의 날(네트워킹데이)'을 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 '학생 창업유망팀 300+' 프로그램에 최종 선발된 학생 창업팀 400팀과 선배 창업가, 투자사, 창업지원기관 간 교류와 협력을 확대하기 위해 마련됐다.
행사는 '도전을 위한 무한한 연결의 시작, U3∞(유삼백) 패밀리!'를 주제로 열린다. 인증서 수여식과 선배 창업가 특강, 동문기업·투자사·창업지원기관 전시 부스, 참가팀 네트워킹 프로그램 등이 진행될 예정이다.
'학생 창업유망팀 300+'는 학생들의 혁신적 창업 아이디어를 발굴하고 미래 창업 인재를 육성하기 위해 2016년 출범한 학생 창업지원 프로그램이다. 지난 11년간 학생 창업팀 3680여 곳을 발굴·육성하며 학생 창업 저변 확대와 창업문화 확산을 지원해 왔다.
프로그램 출신 기업들은 우주항공과 의료 인공지능(AI) 등 딥테크 기반 미래 신산업 분야에서도 성과를 내고 있다.
지난해 참가팀인 코스모비는 초소형 위성용 홀추력기를 개발한 우주항공 분야 학생 창업기업이다. 누리호 4차 발사에 탑재되는 큐브위성 'K-HERO' 개발에 참여했고 누적 투자유치 78억원을 달성했다. 박동하 코스모비 대표는 이번 행사 특강에서 학생 창업과 기술창업 경험을 공유한다.
의료 AI 분야 학생 창업기업 리소리우스는 AI 기반 뇌파 분석 기술을 활용해 정신·신경질환을 정량적으로 분석하는 의료기술을 개발했다. 이 기업은 중소벤처기업부의 '팁스(TIPS) 사업' 글로벌 트랙에도 선정됐다.
라잇웨잇은 AI 기반 스마트 운동기기 전환 기술을 개발해 일본 기업과 업무협약을 체결하는 등 글로벌 헬스테크 시장 진출을 추진하고 있다. 이승현 대표는 19세부터 네 차례 창업 실패를 겪은 뒤 재창업에 성공한 사례로 꼽힌다.
교육부와 한국청년기업가정신재단은 이번 행사를 계기로 선배 기업과 후배 창업팀을 연결하는 동문 네트워크를 확대하고 선배 창업가가 후배 창업가에게 기회를 제공하는 선순환 구조를 구축할 계획이다.
학생 창업 아이템을 소개하는 '2026 학생 창업유망팀 300+' 온라인 전시관도 11일부터 24일까지 온라인 창업교육 플랫폼에서 운영된다.
예혜란 교육부 평생교육지원관은 "창업이라는 같은 목표를 가진 이들이 서로 연결되고 협력할 때, 더 큰 가능성을 만들어 낼 수 있다"며 "이번 만남의 날(네트워킹데이)이 학생 창업가들이 서로의 경험을 나누고 새로운 협력 기회를 구축하는 출발점이 되기를 기대한다"고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com