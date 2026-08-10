추미애, 반도체 기업 두 번째 행정지도..."방류수 최소화·환경 기준 강화 촉구"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 10일 반도체 기업들에 방류수 최소화를 지시했다
- 공정수 재활용과 무방류 기술투자 확대를 촉구했다
- 주민 설명과 엄격한 환경영향평가도 함께 요구했다
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도 차원 기후환경에너지부에 환경영향평가 강화 요구
추 지사 "공공 용수 공급 역이용해선 안 돼"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 도내 반도체 기업들을 향해 공정 과정에서 발생하는 방류수량을 최소화하고 환경 피해를 줄이기 위한 기술 투자에 적극 나설 것을 촉구하며 '두 번째 행정지도'를 단행했다.
추 지사는 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "제4차 반도체 초격차 전략회의를 주재한 자리에서 지시한 3가지 행정지시 사항을 공개한다"며 이같이 밝혔다.
그는 해외 반도체 기업의 모범 사례를 들며 국내 반도체 대기업들의 태도 전환을 요구했다.
추 지사는 "인텔과 TSMC의 미국 공장은 용수를 재활용하고 무방류 또는 최소방류 방향으로 기술투자를 확대하고 있다"며 "반면 공공의 힘으로 하루 110만 톤의 풍부한 용수 공급 대책을 세워주자 이를 역이용해 폐수 방류량을 줄이려는 노력을 기울이지 않고 있다"고 지적했다.
추 지사는 이번 행정지도를 통해 세 가지 구체적인 이행 지침을 전달했다고 설명했다. 첫째 기존 행정지도 내용대로 공정수의 방류수량을 최소화할 것을 재차 주문했다. 둘째 경기도 차원에서 기후환경에너지부에 안성 고삼저수지 방류 기준 등 환경영향평가를 한층 엄격하게 적용해 달라고 요구할 방침임을 밝혔다.
셋째 위 두 가지 사항이 이행된 이후 회가 진행 상황과 기업의 이행 여부 및 지속적인 관리감독 과정을 지역 주민들에게 투명하게 설명할 것을 지시했다. 아울러 지난 2021년 체결된 상생협의안에 따른 생태저류지 조성 공정이 완료되기 전까지는 방류를 실시하지 않을 것임을 알리고 주민들이 직접 현장을 확인할 수 있는 기회를 제공하라고 명했다.
추 지사는 "환경 피해 절감 노력과 엄격한 환경영향평가가 선행돼야만 비로소 주민 설득이 가능해진다"며 "사전 조치 없이 주민 설득부터 시도한다면 어느 도민도 납득하지 못할 것"이라고 강조했다.
1141world@newspim.com