새학기 앞두고 교복 담합 근절 간담회…공정위, 5개사 소집

AI 핵심 요약beta
- 공정위가 10일 교복 제조사 5곳과 담합 근절 간담회를 했다
- 새학기 입찰 앞두고 담합 징후 모니터링과 예방조치를 공유했다
- 울산·용인·영천 교복대리점 담합 사건은 심의 절차에 들어갈 예정이다
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울산·용인·영천 대리점 담합 심의 개시 예정
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 공정거래위원회가 새학기 교복 입찰을 앞두고 주요 교복 제조사들을 불러 담합 근절 방안을 논의했다.
공정위는 10일 한국소비자원 서울강원지원에서 형지엘리트·아이비클럽·더엔진(스쿨룩스)·스마트에프앤디·호전리테일(쎈텐) 등 5개 교복 제조사가 참석한 가운데 '교복담합 근절 간담회'를 열었다.
이번 간담회는 새학기 교복 입찰이 본격화되는 시기를 맞아 교복 업계 전반의 입찰담합에 대한 경각심을 높이고 예방 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
공정위는 지난 5월부터 진행 중인 교복입찰 담합징후 모니터링 경과를 업계에 공유하고 철저한 예방조치를 당부했다. 각 제조사는 입찰담합 방지를 위한 교육 확대와 영업지침 배포, 자체점검 강화 등 법 준수 방안을 발표하고 의견을 나눴다.
오행록 공정위 카르텔조사국장은 "교복 시장에서 반복돼 온 고질적인 담합을 근절하려면 업계 전체의 노력이 필수적"이라며 "교복시장에 건전한 경쟁환경이 자리잡을 수 있도록 제조사들의 적극적인 협조를 당부한다"고 말했다.
공정위는 관행적 담합에 따른 고가 교복비 논란에 대응해 지난 5월 국무회의를 계기로 '교복 입찰담합 조사 및 조치계획'을 마련하고 교복대리점의 담합징후 모니터링에 착수했다.
교복대리점이 공정거래법을 제대로 알지 못한 채 관행적으로 담합을 이어가는 일이 없도록 시·도 교육청을 통한 법 준수 안내도 병행하고 있다.
이와 함께 공정위가 올해 상반기 자체 조사로 적발한 울산·용인(기흥·처인)·영천 3개 지역 교복대리점의 입찰담합 사건은 지난 6월 심사보고서가 위원회에 제출돼 심의 절차가 개시될 예정이다.
hyun9@newspim.com