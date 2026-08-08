[MLB] 이정후, 3타수 1안타 타율 0.303...송성문은 나흘 만에 안타

AI 핵심 요약beta
- 이정후가 8일 디트로이트전서 2타점 적시타로 승리 이끌었다.
- 송성문은 8일 휴스턴전서 나흘 만에 안타를 쳤다.
- 샌프란시스코는 5-2로 이겨 2연패를 끊었고 샌디에이고는 졌다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 만루 찬스를 살리며 팀 연패 탈출을 이끌었다. 송성문(샌디에이고 파드리스)은 나흘 만에 안타를 신고했다.
이정후는 8일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그 디트로이트 타이거스와의 홈경기에 2번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 1안타 2타점 1볼넷 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.303을 유지했다.
방망이는 첫 타석부터 매섭게 돌았다. 0-1로 뒤진 1회말 1사 주자 없는 상황에서 스트레이트 볼넷을 골라 출루한 뒤, 라파엘 데버스의 중월 투런 홈런 때 홈을 밟았다.
결정적인 한 방은 2회말에 나왔다. 2-2로 팽팽하게 맞선 2사 만루 찬스에서 상대 선발 카이더 몬테로의 3구째 95.6마일(약 153.8km) 직구를 받아쳐 2타점 중전 적시타를 터뜨렸다. 6경기 연속 안타 행진을 이어가는 결승타였다. 샌프란시스코는 이정후의 적시타와 5회말 윌리 아다메스의 솔로포를 묶어 디트로이트를 5-2로 제압하고 2연패에서 벗어났다.
샌디에이고의 송성문은 휴스턴 애스트로스와의 홈경기에 9번 타자 2루수로 나선 송성문은 2타수 1안타를 기록하며 나흘 만에 안타를 추가했다. 시즌 타율은 0.208에서 0.213으로 올랐다.
0-3으로 끌려가던 3회말 선두 타자로 나서 우전 안타를 때려냈다. 상대 우익수의 포구 실책까지 겹치면서 무사 2루 득점권 기회를 만들었다. 그러나 후속 타자 타석 때 시도한 3루 도루가 상대 포수 송구에 막혔다.
5회말 우익수 뜬공으로 물러난 송성문은 7회말 대타 제이스 보웬과 교체되며 경기를 마쳤다. 샌디에이고는 선발 로비 레이가 5이닝 4실점으로 무너지며 3-6으로 패했다.
psoq1337@newspim.com