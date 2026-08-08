추미애 "국가직 소방관 인건비 대납 개혁·지방주도 성장 위한 재정개편 시급"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 8일 국가직 소방 재정 분담 개혁을 요구했다.
- 경기도가 소방 인건비·사업비 대부분을 떠안는 구조를 비판했다.
- 보통교부세 배제와 세입 구조 개혁 필요성도 강조했다.
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국비 지원 실태 비판..."인건비 1조 5000억 중 중앙정부 지원은 800억 원 불과"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 국가직 소방공무원의 인건비와 사업비를 지방정부가 전담하다시피 하는 현행 재정 분담 구조를 비판하며 지방주도 성장을 위한 근본적인 재정 및 세입 구조 개혁을 요구했다.
추 지사는 8일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "지방주도 성장을 위해 재정개편이 시급하다"며 "소방을 국가직으로 전환한 지 10년이 지난 가운데 경기도에 배치된 소방직 공무원은 1.4배 인건비를 포함한 비용은 1.8배 증가했다"고 밝혔다.
이어 "경기도에 배치된 국가직 소방공무원 약 1만 1000명에 들어가는 1조 5000억 원이 넘는 경비 대부분을 경기도가 부담하고 있다"며 국비 지원의 불균형성을 강하게 지적했다.
추 지사가 제시한 자료에 따르면 소방공무원 인건비 약 1조 5000억 원 중 중앙정부 지원금은 800억 원에 불과하며 사업경비 약 4000억 원 가운데 중앙정부 지원도 300억 원 수준에 그치는 실정이다.
추 지사는 경기도 전체 예산 구조와 교부세 제도의 문제점도 함께 꼬집었다.
그는 "경기도의 약 40조 원 재정 가운데 국가 보조를 받는 위탁 사업이 절반 이상을 차지한다"며 "나머지 자체 재정 16조 원 중에서도 국가 공무원 인건비를 1조 원 넘게 대납하고 있는 구조는 이제 반드시 개혁해야 한다"고 강조했다.
아울러 "더구나 경기도는 재정에 구멍이 나도 중앙정부가 보통교부세를 주지 않는 구조로 돼 있어 재정 둑이 무너져도 스스로 메울 수가 없다"며 "재정개혁과 세입 구조 개혁이 실질적으로 이뤄져야 한다"고 촉구했다.
1141world@newspim.com