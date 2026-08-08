마사회 "폭염 중대경보시 취소도 검토"...대응 운영 기준 마련

AI 핵심 요약beta
- 한국마사회가 8일 폭염 대응 경마 기준을 강화했다.
- 6일 긴급회의를 열고 7일부터 즉시 적용했다.
- 야외 체류 최소화와 경주 취소 검토까지 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국마사회가 기록적인 무더위에 맞서 강화된 폭염 대응 경마 운영 기준을 8일 발표했다.
마사회는 6일 서울, 영남, 제주 등 전국 3개 경마장에서 경마개최위원장을 중심으로 긴급회의를 열었다. 체감온도가 38도 이상 오르는 등 극한 폭염이 이어지자 선제 조치에 나선 것이다. 이번에 마련된 강화 기준은 휴장기 이후 첫 경마일인 7일부터 즉각 적용에 들어갔다.
핵심은 경주마와 기수의 야외 체류 시간 최소화다. 폭염경보 발효 시 예시장 운영 시간과 경주로 출장 시간을 전면 조정한다. 모든 경주에서 지하마도 기승(騎乘)도 허용한다.
대응 단계도 한층 격상했다. 폭염 중대경보가 발효되면 기상 상황과 현장 여건을 종합 점검해 비상대책회의를 소집한다. 사안에 따라 경주 취소 여부까지 적극 검토한다는 방침이다.
현장 보호조치 역시 대폭 강화된다. 기수들이 무리한 체중 감량 탓에 수분 섭취를 제한받지 않도록 기체중 관련 기준을 탄력 운영한다. 출발 지점에는 얼음과 물을 즉시 공급한다. 예시장 대형 선풍기 가동을 비롯해 하마대 주변 미스트 및 냉각수 배치로 경주 전후 체온 관리에도 총력을 기울인다.
경마는 종목 특성상 경주마다 출전 경주마와 기수가 바뀐다. 야외 노출 시간은 경주마가 최대 23분, 기수는 12분 이내다. 경기 전후 휴식과 수분 보충이 가능한 구조다. 하지만 마사회는 운영 특성과 별개로 안전을 최우선 가치로 두기로 했다.
psoq1337@newspim.com