축구협회, '심판 성접대' 논란 등 사과…"철저한 쇄신으로 신뢰 회복"

AI 핵심 요약beta
- 대한축구협회가 8일 각종 논란에 공식 사과했다.
- 협회는 잡음과 비판으로 참담한 상황이라며 사과했다.
- 조직 쇄신과 투명성 강화, 대회 준비를 약속했다.
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"축구팬께 깊이 사과…조직 투명성·도덕성 높이겠다"
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 대한축구협회(KFA)가 잇따른 논란으로 축구팬들의 비판이 이어지자 공식 사과문을 발표하고 조직 쇄신을 약속했다.
축구협회는 8일 '축구팬 및 축구 관계자 여러분께 드리는 글'을 통해 "2026 북중미 월드컵 이후 협회를 둘러싼 각종 잡음으로 큰 실망과 걱정을 안겨드린 점 매우 죄송스럽게 생각한다"며 "협회는 최근 본연의 기능을 잃고 말 그대로 참담한 상황에 놓여 있다"고 밝혔다.
협회는 "국회 청문회에 이어 사상 초유의 압수수색과 다수의 내부 구성원들조차 제대로 몰랐던 십수년 전 일에 대한 보도에 이르기까지 협회와 관련된 각종 사안으로 심려를 끼친 점 깊이 사과드린다"고 했다.
축구협회는 홍명보 국가대표팀 감독 선임 과정의 절차 논란을 비롯해 법인카드 부적절 사용 의혹, 성접대 의혹 등으로 비판을 받아왔다. 2026 북중미 월드컵에서는 조별리그를 탈락하는 등 부진에 대한 후폭풍에 이어 수사기관의 압수수색까지 이어지며 협회 운영 전반에 대한 논란이 확산됐다.
다만 협회는 "현재 이와 같은 부적절한 행위나 카드 사용은 절대 발생하고 있지 않다"며 "태극마크를 달고 대한민국을 대표해 온 국가대표 선수들의 값진 성과와 노력이 이번 일로 오해받거나 의미가 퇴색되지 않기를 간절히 바란다"고 강조했다.
이어 "전 구성원이 외부의 비판과 질타를 가슴 깊이 새기고 철저한 쇄신의 기회로 삼겠다"며 "높아진 외부의 기준과 눈높이에 맞춰 조직문화의 투명성과 도덕성을 더욱 높이겠다"고 밝혔다.
또 "다가올 아시안게임과 하반기 A매치, 아시안컵 준비는 물론 회장 선거인단 확대 등 정책 과제도 차질 없이 추진하겠다"고 덧붙였다.
협회는 끝으로 "대한민국 축구를 사랑하고 응원해 온 모든 축구팬과 전 세계 축구 관계자들에게 깊은 실망과 놀라움을 안겨드린 점을 다시 한번 사과드린다"며 "앞으로 축구가 가진 본연의 가치로 분노가 아닌 환호를, 야유와 비난이 아닌 응원과 칭찬을 받는 조직으로 거듭나기 위해 멈추지 않고 노력하겠다"고 밝혔다.
plum@newspim.com