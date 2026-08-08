AI 핵심 요약beta
- 광명시가 11일자 4·5·6급 인사를 단행했다
- 박광희 행정안전국장 등 4급 3명 승진·전보했다
- 5·6급도 승진과 전보로 대규모 조직 개편했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 4급(승진·전보)
▲행정안전국장 박광희 ▲돌봄복지국장 황희민 ▲기획조정실장 김연송
◇ 5급(승진·전보)
▲시민소통관 오하정 ▲예산법무과장 이미경 ▲정보통신과장 유연홍 ▲안전총괄과장 황용운 ▲세정과장 홍찬용 ▲체육진흥과장 이상진 ▲도차량관리과장 엄인봉 ▲건강증진과장 김정임 ▲도서관정책과장 박진영 ▲광명2동장 김서영 ▲철산2동장 김복자 ▲철산3동장 김선미 ▲복지정책과장 최미현 ▲노인장애인과장 박준용 ▲보육정책과장 서혜승 ▲자원순환과장 손영만 ▲정수과장 이승용 ▲보건위생과장 나기효 ▲감염병관리과장 박해권 ▲소하2동장 박선미 ▲민원토지과장 김형철 ▲도로관리과장 강성안 ▲신도시조성과장 강진하 ▲하안1동장 김태순 ▲성평등가족과장(직무대리) 원현순 ▲의료돌봄과장(직무대리) 김학선 ▲광명3동장(직무대리) 오선화 ▲광명4동장(직무대리) 김동섭 ▲통합돌봄과장(직무대리) 이은정 ▲건축과장(직무대리) 한장우
◇6급(전보)
▲시민소통관 시민소통팀장 송우리 ▲청년정책관 청년일자리팀장 김주하 ▲청년정책관 청년자립팀장 조은아 ▲정책기획과 기획팀장 김지훈 ▲정책기획과 대외협력팀장 변상연 ▲탄소중립과 지속가능발전팀장 박승철 ▲탄소중립과 탄소중립정책팀장 안민주 ▲탄소중립과 기후의병지원센터팀장 이현우 ▲예산법무과 예산팀장 김정아 ▲정보통신과 정보보호팀장 손정숙 ▲총무과 총무팀장 권지현 ▲안전총괄과 안전총괄팀장 오지형 ▲자치분권과 시민협치팀장 상진경 ▲회계과 경리팀장 이경화 ▲회계과 재산관리팀장 전은경 ▲일자리경제과 일자리정책팀장 조현미 ▲일자리경제과 전통시장지원팀장 정지연 ▲사회연대경제과 지역자산화팀장 김선영 ▲문화관광과 문화정책팀장 전하경 ▲체육진흥과 체육진흥팀장 김규진 ▲체육진흥과 시민체육관팀장 이완희 ▲도시농업과 스마트농업팀장 김혜미 ▲도시농업과 공공급식팀장 장정인 ▲철도정책과 교통정책팀장 조동현 ▲대중교통과 대중교통팀장 금탁훈 ▲도로시설과 도로정책팀장 이영미 ▲도로관리과 가로관리팀장 황의정 ▲성평등가족과 성평등정책팀장 김민경 ▲보육정책과 보육지원팀장 박소영 ▲보육정책과 보육관리팀장 박선영 ▲도시계획과 공공디자인팀장 김진희 ▲주택과 공동주택감사팀장 김진현 ▲정원도시과 산림휴양팀장 이민학 ▲건강증진과 건강증진팀장 황나연 ▲건강증진과 철산건강생활지원팀장 김숙희 ▲광명5동 행정팀장 권기수 ▲광명6동 행정팀장 정연주 ▲철산3동 행정팀장 방미영 ▲철산4동 행정팀장 김태이 ▲철산4동 복지돌봄팀장 오선미 ▲하안2동 행정팀장 박신영 ▲하안4동 행정팀장 김윤정 ▲소하2동 행정팀장 남정애 ▲안전총괄과 사회재난팀장 김혜환 ▲세정과 시세팀장 류석범 ▲세정과 세외수입체납팀장 손연숙 ▲세정과 세무조사팀장 김기영 ▲도시농업과 동물보호팀장 박용민 ▲도시계획과 광고물팀장 장세현 ▲AI전략과 데이터팀장 임종구 ▲홍보기획관 홍보기획팀장 위준철 ▲복지정책과 복지정책팀장 최경순 ▲복지정책과 나눔복지팀장 김현주 ▲복지정책과 생활보장팀장 노성희 ▲통합돌봄과 사례관리지원팀장 길은정 ▲통합돌봄과 자살예방팀장 이미지 ▲노인장애인과 노인정책팀장 최준희 ▲노인장애인과 노인복지팀장 박정선 ▲광명3동 복지돌봄팀장 양희순 ▲광명7동 복지돌봄팀장 양지현 ▲일직동 복지돌봄팀장 남우경 ▲광명도서관 빛마루도서관팀장 황정민 ▲탄소중립과 에너지전환팀장 김현태 ▲도로관리과 도로관리팀장 석영균 ▲건축과 건축지도팀장 심상두 ▲도시재생과 개발지원팀장 지영석 ▲건설지원과 건설설비팀장 조정석 ▲수도과 수도행정팀장 한현주 ▲하수과 치수시설팀장 조운상 ▲광명1동 복지돌봄팀장 김상배 ▲정원도시과 녹지관리팀장 이연하 ▲의료돌봄과 치매안심팀장 박소라 ▲의료돌봄과 방문보건팀장 박순미 ▲환경관리과 환경정책팀장 김경희 ▲환경관리과 수질총량팀장 성자영 ▲회계과 공공청사건립팀장 김하나 ▲민원토지과 지적재조사팀장 김세연 ▲철도정책과 철도정책팀장 안창은 ▲대중교통과 버스행정팀장 임기섭 ▲도로시설과 도로건설팀장 서동남 ▲도로시설과 도로시설물팀장 이미경 ▲차량관리과 주정차팀장 김종철 ▲건축과 공공건축기획팀장 김욱성 ▲정원도시과 공원조성팀장 이송희 ▲도시재생과 재생기획팀장 여주영 ▲균형개발과 공공재개발팀장 김영환 ▲건설지원과 건설관리팀장 권포도 ▲수도과 누수방지팀장 이종재 ▲하수과 국가하천팀장 손아영 ▲AI전략과 AI전략팀장 김철
◇ 6급(승진)
▲광명3동 김명옥 ▲하안2동 박선영 ▲하안도서관 김민영 ▲홍보기획관 윤한영 ▲건축과 건축허가팀장 김화정 ▲도시재생과 재생사업팀장 오정흔 ▲정책기획과 김예림 ▲예산법무과 이하연 ▲통합돌봄과 조지영 ▲정수과 권준식 ▲정원도시과 정영지 ▲감염병관리과 김상경 ▲광명도서관 김형곤
※ 인사발령: 2026. 8. 11.자
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