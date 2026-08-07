전국 광역 단체장 8월 7일 일정

AI 핵심 요약beta
- 전국 시도지사들이 7일 각 지역 공식 일정을 소화했다
- 부산·대구·세종·경북 등은 개소식·협약식·축제·간담회 등을 진행했다
- 일부 지자체장은 휴가·외부 일정·공식 일정 없음으로 보냈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲전재수 부산시장
- 롯데마트 제타 스마트센터 오픈식( 10:00 롯데마트 제타 스마트센터)
- 시-북극항로 시범운항 선사 업무협약( 14:00 국제의전실)
- 제30회 부산바다축제(19:40 다대포해수욕장)
▲신용한 충북지사
-충북도 현장형 청년인턴 수료식(13:30 대회의실)
-세광고 청룡기전국고교야구대회 우승 기념식(17:00 아모르아타트웨딩홀)
▲우상호 강원도지사
-신임 대변인 임용장 수여식(09:10 통상상담실)
-문화체육관광부 장관 면담(10:30 통상상담실)
-원주시장 면담(14:30 통상상담실)
-동해시장 면담(15:00 통상상담실)
-민선9기 도지사-시장·군수 간담회(16:00 춘천 세종호텔)
▲추미애 도지사
- 경기도 원자폭탄 피해자 추모식(14:00)
▲이철우 경북도지사
-명예퇴직 및 퇴직준비교육 대상자 공로패 수여식(14:00 접견실)
- 우크라이나 재건 협력 및 민관협력 방안 마련 정책간담회(14;30 접견실)
▲ 추경호 대구광역시장
-㈜신세계사이먼 토지매매계약 및 투자지원 업무협약식(10:30 산격청사)
- 칠성야시장 야맥페스티벌(18:00 칠성야시장)
▲조상호 세종시장
-제13회 세종특별자치시 출범기념 전국게이트볼대회(10:00 금강스포츠공원)
-시정5기 보람동 시민과의대화(15:00 보람동 행정복지센터)
-시정5기 소담동 시민과의대화(17:00 소담동 행정복지센터)
▲이원택 전북지사
- 하계휴가(7~11일)
▲박완수 경남지사
- 일정 없음
▲민형배 전남광주특별시장
- 공식 일정 없음
▲허태정 대전시장
-외부 일정 없음
▲박수현 충남지사
-외부 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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