남양주 '청소년 생명지킴 지역안전망 협의회' 운영 개시

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 6일 청소년 생명지킴 협의회를 구성했다
- 위기 청소년 조기 발굴과 상담·치료 연계를 강화했다
- 유관기관과 핫라인 구축해 대응체계를 마련했다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 청소년 자살 예방을 위해 관계기관과 함께 '청소년 생명지킴 지역안전망 협의회'를 구성하고 본격 운영에 들어갔다고 6일 밝혔다.
최근 10년간 10대 청소년 자살 사망이 늘고 있는 가운데 시는 위기 청소년을 조기에 발굴하고 상담·치료·복지 서비스를 연계하는 촘촘한 안전망 구축에 나선다는 방침이다.
시는 남양주보건소와 복지 부서를 비롯해 경기도구리남양주교육지원청, 구리시, 정신건강복지센터, 청소년상담복지센터, 위(Wee)센터 등과 협의회를 구성해 대응 체계를 강화한다고 전했다.
협의회는 기관별 대응 체계를 공유하고 위기 청소년 발생 시 신속한 지원이 이뤄질 수 있도록 연락망을 구축하고 사례 발생 시 상담과 치료, 복지서비스를 연계할 계획이다.
남양주시는 이날 1차 회의를 열고 지역 내 청소년 자살 현황과 기관별 대응 상황을 공유했으며 협의회 핫라인 연락망 마련과 위기 상황별 역할 분담, 협력 방안도 논의했다.
시 관계자는 "청소년 자살 예방은 한 기관만의 노력으로 해결하기 어렵다며 지역 유관기관과 협력해 위기 징후를 조기에 발견하고 즉각 지원할 수 있는 안전망을 만들겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com