청와대 "내일 부동산 점검 2차 회의"…주택 공급 방안 논의한다

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 7일 2차 부동산·주식시장 점검회의를 연다고 청와대가 밝혔 다
- 청와대는 주택 공급 확대 방안을 다각도로 검토 중이나 구체적 규모·장소 등은 아직 논의되지 않았 다
- 서울시와 사전 논의 없이 국유지 공급책이 나올 수 있다는 오세훈 시장의 우려에 청와대는 입장을 내기 어렵다 했 다
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"2차 회의 후 후속적 답 들을 것으로 보여"
오세훈 "정부, 통지만 할 것"…靑 "논의한 바 없다"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 6일 "7일 부동산과 주식시장 점검 2차 회의가 있다"며 주택 공급 확대 방안을 논의할 예정이라고 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 열고 "이재명 대통령이 (지난 3일 개최한) 1차 회의에서 (주택 공급) 속도를 주문한 만큼 다각적인 방안을 검토 중"이라고 말했다.
강 수석대변인은 "구체적인 공급 대책 내용이나 발표 시기는 지금 현재로서는 말씀드리기 어렵다"면서도 "일단 내일 2차 회의를 하고 난 이후에 후속적인 답을 들을 수 있지 않을까 한다"고 말했다.
강 수석대변인은 "아직은 구체적인 숫자나 장소, 이런 것들은 아무것도 논의된 바가 없다"고 설명했다.
이날 오전 오세훈 서울시장이 정부가 공급 대책을 내놓을 때 서울시와 논의를 하지 않고 발표 직전에 통지만 할 것 같다는 취지로 말한 것과 관련해 "저희가 (오 시장 발언을) 직접 확인한 바가 없고 내부적으로 논의한 바가 없어서 드릴 말이 없다"고 말했다.
오 시장은 이날 서울시청에서 열린 '부동산 정상화를 위한 시민 대토론회'에서 "용산공원 어린이정원을 활용해서 아파트를 공급하겠다는 내용이 자꾸 보도되고 있다"며 "국토교통부는 공식 입장이 아니라고 하지만 계속해서 이것이 흘러나오고 있는 현상 속에 불안감을 느낀다"고 밝혔다.
오 시장은 "중앙정부가 어떤 공급책을 내놓을 때 국유지를 활용하는 방안에 대해서는 서울시와 논의를 선행하지 않는다"며 "아마 (발표) 직전에 통지 정도만 하지 않을까 하는 불안감이 생긴다. 이건 절대 있을 수 없는 일"이라고 날을 세웠다.
pcjay@newspim.com