양주시, 'K-드론배송 상용화 사업'에서 시민체감형 공공 서비스 우선 추진

AI 핵심 요약beta
- 양주시가 6일 8월10일~10월25일 드론 실증사업을 추진했다
- 10일부터 산불·불법소각·폭염 예찰에 드론을 활용해 감시 범위를 넓혔다
- 9월18일부터 나리농원서 액자·분실물 드론배송을 실시해 미래 항공모빌리티 기반을 다진다
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 국토교통부 '2026년 K-드론배송 상용화 사업'의 일환으로 8월 10일부터 10월 25일까지 양주시청과 나리농원 일원에서 드론 공공서비스 및 배송 실증 사업을 추진한다고 6일 밝혔다.
시에 따르면 드론배송이 단순 물류 중심 서비스로만 인식되는 경향을 고려해 이번 사업 초기에는 시민 안전과 직결된 공공서비스를 먼저 선보이기로 했다.
우선 8월 10일부터 9월 15일까지 매주 월·화요일에는 양주시청 거점을 중심으로 산불·불법소각·폭염 예찰 활동이 진행된다. 그동안 산림 감시원의 도보·차량 순찰과 시민 신고에 의존해 온 예찰 체계에 드론의 고해상도 촬영 기능을 결합해 사람이 접근하기 어려운 지역까지 감시 범위를 확대한다는 구상이다.
드론이 촬영한 영상은 관련 부서와 실시간으로 공유돼 화재 징후나 불법소각 현장을 신속히 확인하고 대응하는 데 활용된다. 이어 9월 18일부터는 사업 장소를 나리농원으로 옮겨 매주 목·금·토·일요일에 액자 배송과 분실물 배송 서비스 등의 체감형 드론 배송 서비스가 운영된다.
특히 지난해 시범 운영 당시 방문객들의 긍정적 호응을 얻었던 항공촬영 액자 배송 서비스를 올해에도 이어간다. 양주시는 이번 상용화 사업을 통해 안전 예찰과 체감형 배송 서비스 운영 경험을 축적하고 이를 바탕으로 저고도 비행체 운영·관제 역량을 강화해 도심항공교통(UAM) 등 미래 항공모빌리티 상용화에 기반을 다질 수 있을 것으로 기대하고 있다.
시 관계자는 "예찰 서비스를 시작으로 시민이 일상에서 체감할 수 있는 드론 공공서비스를 단계적으로 넓혀가겠다"며 "이번 사업을 통해 축적한 운영 경험을 향후 미래 항공모빌리티 정책 추진의 밑거름으로 삼을 것"이라고 말했다.
asj7376@newspim.com