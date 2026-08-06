중부지역 기록적 폭염에 프로야구 이어 '고교야구' 봉황대기 일정도 수정

AI 핵심 요약beta
- 대한야구소프트볼협회는 7일 제54회 봉황대기 개막일에 폭염으로 오전 경기만 진행한다고 6일 밝혔다
- 협회는 선수 안전과 대학입시 일정 고려해 경기장별 예비일을 확보하고 대회 일정을 전면 재조정한다고 했다
- 7일 오전 8시30분에는 구의·신월·목동구장에서 청담고-소래고 등 3경기만 열린다고 했다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=제54회 봉황대기 전국고교야구대회가 기록적인 폭염에 개막일 오전 경기만 진행한다.
대한야구소프트볼협회는 "봉황대기 개막일인 7일에는 오전 경기만 진행한다"고 6일 밝혔다.
협회는 7일 전국적인 폭염이 최고조에 이를 것으로 예상돼 선수 안전 확보를 위해 오전 경기만 치르고 경기장별 추가 예비일을 확보해 경기 일정을 전면 재조정한다고 전했다. 이는 대학 입학 수시 모집과 폭염 대비를 동시에 고려한 결정이다.
해당 공지에 따라 구의야구장에서 열리는 청담고-소래고 경기, 신월야구장에서 열리는 동산고-천안CSBC 경기, 목동구장에서 열리는 야로고BC-제주고 경기만 7일 오전 8시30분에 열린다.
협회는 지난 4일 선수, 대회 관계자 및 관중의 안전을 최우선으로 고려해 7일부터 9일까지 3일간 오전 경기는 오전 8시 30분, 오후 경기는 오후 6시로 조정한다고 전했다. 하지만 전국적인 폭염이 계속되고, 프로야구도 취소되면서 아마야구 역시 재조정을 피하지 못했다.
willowdy@newspim.com