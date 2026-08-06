애드포러스, 인큐베타와 'DV360' 활용 계약

AI 핵심 요약beta
- 애드포러스가 6일 인큐베타와 DV360 계약을 체결했다
- 유튜브·CTV 등 세분화 광고집행 역량을 확보했다
- 해외 시장 공략과 대기업향 통합서비스를 강화했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 플랫폼 기업 애드포러스가 구글 마케팅 플랫폼 글로벌 세일즈 파트너사 인큐베타와 DV360(Display & Video 360) 활용을 위한 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.
DV360은 유튜브, 커넥티드TV, 해외 디스플레이, 동영상, 모바일 앱, 오디오 등 다양한 디지털 미디어 캠페인을 통합 관리하는 구글의 광고 플랫폼이다. 지역, 성별, 연령, 관심사 등 세부 조건을 바탕으로 한 광고 집행이 가능하다.
회사에 따르면 인큐베타는 영국 런던에 본사를 둔 글로벌 디지털 파트너사로, 구글 마케팅 플랫폼 공식 글로벌 판매 파트너 지위를 보유하고 있다. 현대자동차, 페라리, 로레알, 넷플릭스, 하이네켄 등 글로벌 기업을 고객사로 확보했으며, 글로벌 사모펀드 칼라일그룹이 2022년 인큐베타 과반 지분을 인수한 바 있다.
애드포러스는 이번 계약을 통해 유튜브, 커넥티드TV, 해외 디스플레이 등에서 세분화된 광고 집행 역량을 확보하게 됐다. 기존 사업뿐 아니라 온더플래닛의 브랜드 전략·크리에이티브 역량과 DV360 기반 미디어 네트워크를 결합해 대기업향 통합 서비스를 강화할 계획이다.
회사 관계자는 "이번 계약은 애드포러스가 구글 광고 생태계 내에서 매체 수익화 중심 사업을 넘어 미디어 집행까지 사업 영역을 확장하는 계기가 될 것"이라며 "인큐베타가 글로벌 대형 브랜드를 대상으로 구글 마케팅 플랫폼 기반 캠페인을 수행해온 파트너사이기 때문에 국내외 대기업향 글로벌 표준 광고 집행 체계를 제안할 수 있는 기반을 마련한 셈"이라고 말했다.
한편 애드포러스는 미디어 채널 다변화와 인큐베타와의 협업을 통해 해외 시장 공략을 본격화하고, 유튜브와 해외 디스플레이를 비롯해 대형 고객 수요가 높은 시장에 대응할 방침이다.
nylee54@newspim.com