AI 핵심 요약beta
- 인천시가 5일 2·3·4급 인사를 단행했다.
- 조인권 차장 전입, 홍준호 부평구 전출했다.
- 미래산업본부장 등 대규모 전보와 직무대리했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 2급 전입
▲ 경제자유구역청 차장 조인권
◇ 2급 전출
▲ 부평구 홍준호
◇ 2급 전보
▲ 미래산업본부장 김상길
◇ 3급 전보
▲ 상수도사업본부장 온윤희 ▲ 경제자유구역청 영종청라사업본부장 김두현 ▲ 시민안전본부장 심연삼 ▲ 해양항공국장 박광근 ▲ 기후에너지국장 이남주 ▲ 철도도로국장 장철배 ▲ 경제자유구역청 송도사업본부장 이선호 ▲ 종합건설본부장 이한남 ▲ 보건복지국장 김민정 ▲ 경제자유구역청 기획조정본부장 김홍은
◇ 3급 파견복귀
▲ 경제국장 김준성
◇ 3급 직무대리
▲ 교통정책국장 박성순
◇ 4급 전보
▲ 경제자유구역청 투자유치기획과장 임미선 ▲ 노동정책과장 정연화 ▲ 콘텐츠산업과장 임연순 ▲ 사회적경제과장 이규석 ▲ 여성의광장관장 한은희 ▲ 공보담당관 박미경 ▲ 행정체제개편지원과장 단은송 ▲ 경제자유구역청 영종관리과장 전정희 ▲ 안전상황실장 서용성 ▲ 반도체바이오과장 김진환 ▲ 경제정책과장 김은효 ▲ 아동정책과장 권혜경 ▲ 경제자유구역청 청라관리과장 손미화 ▲ 경제자유구역청 운영지원과장 김윤희 ▲ 문화정책과장 박혁 ▲ 자치경찰운영과장 김정은 ▲ 산업창업정책과장 신종은 ▲ 복지정책과장 남경선 ▲ 경제자유구역청 기획정책과장 변영환 ▲ 체육진흥과장 김성현 ▲ 기후행동실천과장 문진 ▲ 시민봉사과장 이용희 ▲ 재외동포협력과장 한교동 ▲ 남동부수도사업소장 김영주 ▲ 문화유산과장 장은미 ▲ 국제협력과장 서미숙 ▲ 문학혁신과장 음현규 ▲ 제물포혁신과장 정승원 ▲ 종합건설본부 토목부장 한덕근 ▲ 도시철도건설본부 공사시설부장 김용태 ▲ 도시관리과장 나승일 ▲ 도시계획과장 박춘곤 ▲ 도시철도건설본부 기전부장 김영기 ▲ 경제자유구역청 도시건축과장 심왕보 ▲ 도시철도건설본부 안전관리부장 남상용 ▲ 수산정수사업소장 김도식 ▲ 도시개발과장 박귀선
◇ 4급 전입
▲ 항만연안과장 박종훈
◇ 4급 직무대리
▲ 택시운수과장 한창현 ▲ 항공과장 강영희 ▲ 안전예방과장 김진이 ▲ AI혁신과장 여명이 ▲ 섬해양정책과장 안형원 ▲ 사회재난과장 박경원 ▲ 매립지정책과장 이기종 ▲ 시민협력과장 오자현 ▲ 예술정책과장 윤미정 ▲ 현안조정과장 안인호 ▲ 남촌농축산물도매시장관리사무소장 조미경 ▲ 경제자유구역청 영종청라기반과장 최영주 ▲ 주거정비과장 신영미 ▲ 종합건설본부 도로관리부장 백승훈 ▲ 교통정보운영과장 신무남
hjk01@newspim.com