[프로야구] KT 소형준·KIA카스트로, 7월 투타 WAR 1위...쉘힐릭스플레이어 선정

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = KT의 토종 에이스 소형준과 KIA 외국인 타자 해럴드 카스트로가 2026 KBO리그 7월 쉘힐릭스플레이어 수상의 영예를 안았다.

한국야구위원회(KBO)는 5일 "7월 쉘힐릭스플레이어 투수 부문 수상자로 소형준, 타자 부문 수상자로 카스트로를 선정했다"라고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 7월 쉘힐릭스플레이어 투수 부문 수상자인 KT 소형준. [사진 = 한국야구위원회] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com

쉘힐릭스플레이어는 한국쉘석유가 후원하는 월간 시상으로, 대체선수 대비 승리기여도(WAR)를 기준으로 투수와 타자 각 1명씩 선정한다. 수상자에게는 각각 상금 150만원이 지급되며, 시상식은 8월 중 각 구단 홈구장에서 열린다.

투수 부문 수상자인 소형준은 7월 월간 WAR 1.27로 전체 1위에 올랐다. 7월 한 달 동안 5경기에 선발 등판해 3승을 거뒀고, 이 가운데 4차례 퀄리티스타트(QS)를 기록하며 안정적인 선발 투구를 이어갔다.

30.1이닝을 소화한 소형준은 평균자책점 1.78, 탈삼진 20개를 기록하며 KT 선발진의 중심 역할을 톡톡히 해냈다. 꾸준한 이닝 소화와 위기 관리 능력을 앞세워 팀의 상승세를 이끌며 월간 최고 투수로 인정받았다.

[서울=뉴스핌] 7월 쉘힐릭스플레이어 타자 부문 수상자인 KIA 카스트로. [사진 = 한국야구위원회] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com

타자 부문에서는 카스트로가 월간 WAR 1.53으로 같은 팀 나성범(1.41)을 제치고 1위에 이름을 올렸다.

카스트로는 7월 한 달간 타율 0.405(84타수 34안타), 7홈런, 17타점, 17득점을 기록하며 KIA 중심 타선을 이끌었다. 뛰어난 정확성과 장타력을 동시에 선보이며 팀 공격의 핵심 역할을 수행했다.

특히 지난달 30일 삼성전에서는 3타수 3안타(1홈런) 2타점 3득점 1볼넷으로 맹활약하며 팀의 대승을 이끄는 등 7월 내내 꾸준한 생산력을 보여준 점이 높은 평가를 받았다.

wcn05002@newspim.com