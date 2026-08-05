수원시, 광교호수공원·저수지 일원 드론배송 실시

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음료·간식·피크닉 용품 등 주문, 지정된 배달점서 물품 받을 수 있어...11월까지 주말 오전 11시부터 오후 5시까지 운영

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 광교호수공원과 광교저수지 일원에 배송 거점 2곳과 배달점 8곳을 구축해 드론배송의 안전성과 시민 수용성, 운영 모델을 종합적으로 검증한다고 5일 밝혔다.

드론배송 이미지. [사진=수원시]

이용자는 모바일 웹 '수원드론배송'에서 음료·간식·피크닉 용품 등을 주문하고 지정된 배달점에서 드론으로 물품을 받을 수 있다.

이용객 동선과 분리된 비행경로를 사전에 설정해 자동 비행하며 풍향·강우 등 실시간 기상정보를 확인해 비행이 적합할 때만 운영한다. 서비스는 8월부터 11월까지 주말 오전 11시부터 오후 5시까지 운영한다.

광교호수공원 진입광장·가족캠핑장·물 홍보관을 시작으로 재미난밭, 정다운 화장실, 자작나무 화장실, 광교저수지 공원 등 총 8개 배달점으로 확대할 계획이다. 8월 시범 운영 기간에는 배송비를 받지 않고 주문 고객에게 기념품을 제공한다.

수원시는 지난 4일 광교호수공원 수원드론배송센터에서 '2026년 드론 실증도시 구축 사업 드론배송 서비스 시연회'를 열고 드론배송 서비스를 선보였다. 드론배송 서비스 추진 경과와 운영계획을 소개하고 모바일 웹에서 물품을 주문한 뒤 배송 거점에서 배달 지점까지 드론으로 배송하는 전 과정을 시연했다.

수원시는 지난 3월 국토교통부 '2026년 드론 실증도시 구축 사업' 공모에 선정돼 '하늘편의점과 함께하는 광교산책길 드론배송 서비스'를 추진하고 있다. 이날 시연회에는 최현주 수원시 에이아이(AI)스마트정책국장, 수원특례시의회 배지환 도시미래위원장과 시의원, 이병진 수원도시재단 이사장, 수원영통경찰서·수원소방서·㈜드론스쿨인터내셔널 관계자와 원천동·광교1동·광교2동 주민 등이 참석했다.

수원시 관계자는 "광교호수공원에서 운영하는 '수원드론배송'은 시민과 관광객이 산책과 여가를 즐기며 필요한 물품을 편리하게 받을 수 있는 생활밀착형 서비스"라며 "드론 배송의 안전성과 편의성을 자세히 검증해 시민이 일상에서 체감하는 미래형 배송 서비스로 정착시키겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com