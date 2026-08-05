전국 광역 단체장 8월 5일 일정

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 4일 집현동센터 개청했다
- 우상호 등 시도지사들이 지역 현안 일정 소화했다
- 허태정·박완수·전재수 등은 외부 일정 없었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲조상호 세종시장
-집현동 행정복지센터 개청식(10:00 집현동 행정복지센터)
-시정5기 금남면 시민과의대화(15:00 금남면 행정복지센터)
-시정5기 대평동 시민과의대화(15:00 대평동 행정복지센터)
▲우상호 강원도지사
-2026년 강원특별자치도 화랑훈련 준비 세미나(10:00 별관 대회의실)
-소상공인시장진흥공단 이사장 면담 (14:00 통상상담실)
-㈜알몬티 대한중석 면담 (14:30 통상상담실)
-제16회 한국잼버리 행사(20:00 고성 세계잼버리수련장)
▲박수현 충남지사
-중앙부처 방문(13:50 서울)
-이주노동자 노동존중 캠페인(16:30 아산)
▲신용한 충북지사
-충북학사 방문(15:30 서서울관)
▲이원택 전북지사
- 재난안전대책회의(09:30 재난상황실)
- 전북공동모금회 명예회장 위촉식(10:00 회의실)
- 전북 청소년단체협의회 간담회(16:00 회의실)
▲민형배 전남광주특별시장
- 2026 RCY 전국캠프 개영식(19:00 국립목포해양대 체육관)
▲이철우 경북도지사
- 주요 정책 현안 및 2027년 국가투자예산사업 건의(17:00 한국재정정보원)
▲추경호 대구광역시장
- 지역아동센터 현장 방문(14:00 iM단디 지역아동센터)
▲허태정 대전시장
-외부 일정 없음
▲전재수 부산시장
- 하계휴가
▲박완수 경남지사
- 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com