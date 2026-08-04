'사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설', 극장 굿즈 공개

AI 핵심 요약beta
- 영화 '사랑의 하츄핑'이 5일 개봉 앞두고
- 멀티플렉스에서 굿즈 증정 이벤트를 진행했다.
- 손수건·키링·봉제인형 등 캐릭터 굿즈를
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
키링·봉제 인형 등 판매
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'이 개봉을 앞두고 멀티플렉스 극장에서 공식 굿즈와 관람객 증정 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.
'사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'은 바다로 사라진 엄마를 찾기 위해 로미와 하츄핑이 모험을 떠나는 이야기를 그린 판타지 애니메이션이다.
CGV와 롯데시네마, 메가박스는 오는 5일부터 11일까지 영화를 관람한 관객에게 손수건 굿즈를 증정한다. 손수건에는 하츄핑과 소라핑, 찰랑핑, 방울핑 등 작품 속 캐릭터가 담겼으며, 극장별로 서로 다른 색상으로 제공된다.
공식 굿즈도 극장별로 판매된다. CGV는 5일부터 메탈 키링 4종과 봉제인형 1종을 온·오프라인에서 판매한다. 롯데시네마는 지난달 31일부터 봉제인형 파우치와 실리콘 파우치 등을 판매 중이며, 4일부터 실리콘 피규어 키링도 온라인을 통해 선보인다.
영화는 개봉을 앞두고 한국 영화 예매율 1위, 전체 영화 예매율 3위를 기록했다.
굿즈 증정과 판매에 관한 자세한 내용은 각 극장 모바일 애플리케이션과 홈페이지, 배급사 바이포엠스튜디오 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.
'사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'은 오는 5일 전국 극장에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com