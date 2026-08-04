밀양시, 영남루 유스호스텔 건립 본격화…48객실·150명 수용 규모

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 4일 유스호스텔 타당성 용역 최종보고회를 열었다
- 영남루 일원에 300억 들여 48객실·150명 규모 체류형 유스호스텔을 조성한다
- 청소년 복합문화공간으로 설계하고 8월 주민설명회 후 2027년 실시설계에 착수한다
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[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 영남루 일원을 거점으로 관광·스포츠·청소년 활동을 아우르는 체류형 유스호스텔 조성에 속도를 내고 있다.
시는 4일 시청 소회의실에서 안병구 밀양시장, 손문규 밀양시의회 의장, 부시장, 시의원, 관계 부서장 등 30여 명이 참석한 가운데 '유스호스텔 건립 타당성 조사 및 기본구상 용역' 최종보고회를 개최했다고 밝혔다.
보고회에서는 주민 설문조사 결과와 관광·스포츠 방문객 수요 분석, 입지 후보지 검토 및 사업 타당성 분석 결과가 공유됐다. 유스호스텔의 기본 구상, 시설계획, 관리·운영 방향 등 향후 사업 추진을 위한 핵심 내용이 제시됐다.
시는 영남루 일원에 총사업비 약 300억 원을 투입해 48객실 규모 유스호스텔을 조성하고 약 150명을 동시에 수용하는 체류형 숙박 인프라를 확보한다는 계획이다. 스포츠 단체 방문객을 위한 강당, 체력단련실, 세탁실 등 편의·지원시설도 함께 갖춰 전국 대회 참가 선수단과 전지훈련팀 수요에 대응할 방침이다.
시는 유스호스텔을 단순 숙박시설이 아닌 지역 청소년을 위한 복합문화공간으로 설계할 예정이다. 청소년들이 일상적으로 이용할 수 있는 문화·여가·교류 공간을 함께 조성해 청소년 정책과 체류형 관광을 연계하는 지역 거점으로 활용한다는 구상이다.
시는 이번 용역 최종보고 결과를 토대로 8월 주민설명회를 열어 사업 계획을 공유하고 의견을 수렴할 예정이다. 이후 관련 행정절차를 진행해 2027년 실시설계 용역에 착수하는 로드맵을 세웠다.
안병구 시장은 "유스호스텔은 관광객 체류 시간 확대와 스포츠 방문객 유치를 위한 핵심 기반시설"이라며 "지역 청소년이 함께 누리는 복합문화공간으로 조성해 관광과 청소년 활동이 어우러지는 지역의 새로운 활력 거점으로 만들겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com