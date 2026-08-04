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서울 학생 13명 국제올림피아드 전원 메달…"의대 말고 세계적 연구자 꿈꿔요"

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  • 서울시교육청이 4일 국제올림피아드 수상 서울 학생 13명을 격려했다
  • 서울과고 학생들이 수학·물리·생물 올림피아드서 대거 금메달을 땄다
  • 학생들은 연구자 진로를 꿈꾸며 교육 지원 확대를 요청했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국제수학·물리·생물올림피아드서 13명 전원 메달
이현준 "막막한 문제 버티게 한 건 세계적 수학자 꿈"
"의대 갈 거란 시선, 대부분 이공계 연구 진로 택했다"
학생들 "한국어 자료·실험 장비·정보 지원 늘려 달라"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = "아무리 며칠을 붙잡고 있어도 실마리가 보이지 않는 막막한 문제들이 가장 힘들었습니다. 그럴 때마다 세계적인 수학자로 성장해 새로운 질문을 만들겠다는 꿈을 떠올리며 다시 도전했습니다."

국제수학올림피아드에서 2년 연속 금메달과 개인 1위를 차지한 서울과학고등학교(서울과고) 3학년 이현준 학생의 소감이다.

서울시교육청은 4일 오후 신청사에서 '2026년 국제올림피아드 수상 학생 격려 행사'를 열고, 수학·물리·생물 분야 국가대표로 출전해 모두 메달을 따낸 서울 학생 13명을 초청해 격려했다. [사진=서울시교육청]

서울시교육청은 4일 오후 신청사에서 '2026년 국제올림피아드 수상 학생 격려 행사'를 열고, 수학·물리·생물 분야 국가대표로 출전해 모두 메달을 따낸 서울 학생 13명을 초청했다.

제67회 국제수학올림피아드에서는 금메달 3개·은메달 2개·장려상 1개를, 제56회 국제물리올림피아드에서는 서울과학고 3학년 5명이 전원 금메달을 거머쥐었다.

제37회 국제생물올림피아드에서는 서울과학고 김민재(3학년)·오지윤(2학년) 학생이 금메달을 수상하며 한국 대표단 전원 금메달에 힘을 보탰다.

서울 구로구 세종과학고에 재학 중인 변서진 학생을 제외하고는 모두 서울과학고 학생들이다.

정근식 서울시교육감은 "과학은 정답을 찾는 일이 아니라 질문을 품는 순간부터 시작된다"며 "문제가 풀리지 않아 밤늦게까지 고민했던 시간, 실험이 원하는 결과를 보여주지 않았던 순간이 오늘의 메달을 만들었다. 메달의 빛깔보다 그 시간을 견디며 도전한 여러분의 힘을 더 축하하고 싶다"고 말했다.

또 "좋은 성과 뒤에는 보이지 않는 곳에서 함께 고민하고 기다려 준 선생님들의 시간이 있다"며 교사와 학교 관계자들에게 감사의 뜻을 전했다.

수상 학생들 대부분은 수학자, 물리학자, 생명과학자 등으로 진로를 설정했다며 연구를 이어가고 싶다는 포부를 밝혔다. 김태일 서울과고 교장은 "올림피아드에서 메달을 받았다고 하면 '결국 의대 갈 것'이라는 시선이 여전히 존재하지만 여기 학생들의 1차 목표는 의대가 아니라 자기 전공 분야에 대한 순수한 열정"이라며 "대부분 수학·과학·공학 등 이공계 진로를 택해 꿈을 키워가고 있다"고 강조했다.

그는 "소수의 진로 변경 사례만을 가지고 영재학교·과학고 전체를 바라보지 말고 순수 학문과 과학기술 분야에 도전하는 학생들의 꿈을 뒷받침해 달라"고도 당부했다.

이현준 학생은 "수학을 하면 할수록 평생 이 분야를 연구하고 싶다는 생각이 커졌다"고 말했다. 김민재 학생(생물) 역시 "진료를 보는 의사보다는 연구자로서 생명과학과 의학 사이를 잇는 일을 하고 싶다"고 말했다.

이권헌 학생이 국제물리올림피아드 기출을 보며 설명하고 있다. [사진=서울시교육청]

학생들은 메달을 손에 쥐기까지 쉽지 않았다고 털어놨다. 국제수학올림피아드에서 금메달을 따낸 변서진 세종과고 1학년 학생(수학)은 "작년에는 국가대표 최종 후보에도 들지 못해 '여기가 내 한계인가' 싶어 그만둘지 고민했다"며 "그래도 가장 즐거웠던 시간이 수학 올림피아드를 공부할 때였다는 걸 떠올리며 열정을 놓지 않았고 올해 초 실력이 느는 게 눈에 보이면서 좋은 성적을 거둘 수 있었다"고 말했다.

김민재 학생은 "두꺼운 전공서를 공부하며 방대한 암기량을 버티는 게 가장 힘들었다"며 "안 외워지는 개념을 직접 녹음해 버스나 잠들기 전 들으며 익히려 했다"고 설명했다.

그는 "하기 싫어질 때마다 국가대표가 되기까지 저를 지원해 준 분들을 떠올리며 국위선양의 책임감을 느꼈고 금메달을 딴 미래의 제 모습을 종이에 그려 접어 가지고 다니면서 흔들릴 때마다 펼쳐보며 마음을 다잡았다"고 덧붙였다.

국제물리올림피아드 금메달리스트 이권헌 학생은 "작년 아시아 대회 은메달이 큰 좌절이었다"며 "성적을 위한 공부가 아니라 좋아하는 공부를 하자는 생각으로 1년을 더 준비했고 물리를 진정으로 공부한다는 게 무엇인지 스스로 묻는 과정 끝에 금메달을 따게 돼 뿌듯하다"고 말했다.

학생들은 개인의 노력으로는 어려운 교육적 지원도 요청했다. 정민권 학생(물리)은 "유명 물리 문제집 대부분이 영어로 된 것만 있어 한국어 번역본이 있다면 도움이 크다"며 "영어 문서를 읽는 능력을 키우는 교육도 필요하다"고 언급했다.

이승준 학생(물리)은 "이론은 온라인 자료로 준비할 수 있지만 실험은 직접 반복해봐야 한다"며 "실험 키트를 몇 세트만 구입하다 보니 고장이 잦고 필수 태블릿이 고장 난 상태인 적도 있었다. 예산을 늘려 다양한 실험을 충분히 해볼 수 있게 해달라"고 요청했다.

국제생물올림피아드에서 금메달을 목에 건 오지윤 학생은 "올림피아드를 어렵고 거창하게 생각해 도전을 꺼리는 학생이 많고 특히 생물은 준비 정보가 부족하다"며 "교육청 차원에서 홍보 자료와 준비 방법을 적극 공유해 도전 문턱을 낮추고 유학이나 특수 경로뿐 아니라 평범한 입시를 밟아 좋은 성과를 낸 사례도 더 조명해 달라"고 제안했다.

정 교육감은 "당장의 수상 실적보다 20~30년 후 우리 수학·과학계가 세계를 선도하는 힘으로 이어질지 고민했다"며 "젊었을 때 반짝하는 인재가 아니라 끝까지 우리나라를 이끌어가는 수학자·과학자로 성장해 달라"고 당부했다.

hyeng0@newspim.com

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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