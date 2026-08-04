'우리들의 발라드2', 주우재·로이킴 합류…새 시즌 기대감↑

AI 핵심 요약beta
- 주우재와 로이킴이 10월 SBS 오디션
- '우리들의 발라드2' NEW 탑백귀 대표단 합류했다.
- 지난 시즌 흥행한 '우리들의 발라드'가
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 모델 주우재와 가수 로이킴이 오는 10월 방송되는 SBS 초대형 오디션 프로젝트 '우리들의 발라드2'에 NEW '탑백귀 대표단'으로 합류한다.
주우재는 다양한 예능 활동과 모델 본업에서 발군의 센스로 전방위적인 대세감을 이어오고 있다. 최근 제5회 청룡시리즈어워즈에서도 우수남자예능인상을 수상하며 현재 가장 주목받는 스타로 떠올랐으며, 이 기세로 '우리들의 발라드2' 새로운 탑백귀 대표단으로 합류해 또다른 매력을 보인다는 각오다.
제작진에 따르면 어린 시절부터 라디오를 통해 수많은 발라드 음악에 빠져 지내왔던 '걸어다니는 발라드 아카이브'인 그가 정재형-로이킴-정승환으로 이어지는 음악팀 라인 자리까지 탐낸다고 해 과연 그가 어떤 활약을 펼치게 될지도 관전 포인트다.
가수 로이킴도 '우리들의 발라드2' NEW 탑백귀 대표단으로 함께 한다. 로이킴은 데뷔 14년차 싱어송라이터이자, 발표했던 모든 곡을 차트인 시킨 현재 가장 핫한 '현재진행형 발라드 뮤지션'. 또 본인 역시 오디션 프로그램 우승자 출신으로로서 무대 위의 참가자들의 마음을 누구보다 잘 헤아려줄 수 있는 따뜻한 면모를 보여주며, 정재형, 정승환과 함께 '음악팀 라인'으로 이번 시즌에 힘을 보탤 예정이다.
앞서 배우 문근영의 여배우 최초 탑백귀 대표단 합류로 화제가 됐던 '우리들의 발라드2'는 로이킴과 주우재까지 출연을 확정지으며 지난 시즌과 완전히 차별화된 새로운 '탑백귀 대표단'을 예고했다.
한편, '우리들의 발라드2'는 이달 중 첫 녹화를 시작으로 새 시즌에 대한 본격적인 제작 일정에 돌입한다. 지난 첫 시즌에서 전 회차 2049 시청률 1위, 넷플릭스 한국 시리즈 톱10 진입, 온라인 누적 조회수 1억뷰, '제 39회 한국 방송대상' 연예오락TV 부문 작품상까지 휩쓸었던 '우리들의 발라드'는 이번 시즌에 지난해 대비 지원자 수가 3배 가까이 폭증하며 더 큰 기대감을 불러일으키고 있다.
SBS와 SM C&C가 함께 참여하는 대형 프로젝트 오디션 '우리들의 발라드2'는 오는 10월, SBS에서 첫 공개된다.
moonddo00@newspim.com