축구협회 "헤이스 파울 상황은 오심…역전골 취소는 정심"

삼성-청주전 판정 논란 심판협의체 회의 결과 발표

"마땅히 PK 주어지고 경고 선언되어야" 공식 사과

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로축구 K리그2 수원 삼성과 충북청주FC의 경기에서 발생했던 판정 논란에 대해 대한축구협회가 오심을 인정하고 공식 사과했다.

대한축구협회는 지난 1일 청주종합운동장에서 열린K리그2 2026 20라운드 충북청주와 수원의 경기(2-2 무승부)에 대한 심판평가협의체 회의 결과를 4일 발표했다.

협회는 후반 12분 수원의 외국인 공격수 헤이스가 당한 파울 상황을 오심으로 판단했다. 당시 헤이스는 충북청주 페널티지역 안에서 공을 다투던 중 상대 김선민의 오른팔에 안면부를 가격당했다. 당시 주심은 반칙을 선언하지 않았고 비디오판독(VAR) 심판 역시 개입하지 않았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 수원 삼성 선수들이 1일 열린 K리그2 20라운드 충북충주와 원정 경기에서 종료 직전 두비츠카스의 역전골이 인정받지 못한 것에 대해 심판에게 항의하고 있다. [사진=프로축구연맹] 2026.08.02 psoq1337@newspim.com

그러나 심판평가협의체의 판단은 달랐다. 경기 규칙상 볼 플레이와 무관하게 상대 선수를 향해 팔을 사용하는 행위는 반칙이며, 그 행위가 무모할 경우 경고 대상이다. 협회는 해당 파울이 페널티지역 안에서 일어난 만큼 수원의 페널티킥 선언과 함께 김선민에게 경고가 주어졌어야 했다고 결정했다. 협회는 "마땅히 페널티킥과 경고가 선언되어야 했음에도 이를 놓친 명백한 오심"이라며 팬들과 관계자들에게 사과의 뜻을 전했다.

다만 경기 후반 불거진 다른 두 가지 논란에 대해서는 기존 판정을 정심으로 유지했다.

후반 46분 충북청주 반데이라의 팔에 공이 닿은 핸드볼 의심 장면은 반칙이 아니라고 봤다. 수원의 브루노 실바 발에 맞고 굴절된 공이 예측할 수 없는 방향으로 튀어 팔에 터치됐다는 설명이다. 선수 신체에 맞고 확실하게 굴절된 공이 손이나 팔에 닿을 경우 핸드볼로 처벌하지 않는다는 규정을 적용했다.

후반 55분 나온 수원 두비츠카스의 헤더 역전 골 취소 상황도 정심으로 확인했다. 주심은 두비츠카스가 득점 과정에서 상대 수비수 반데이라를 밀었다며 푸싱 파울을 선언하고 골을 취소했다. 협회는 주심의 현장 판정이 명백한 오류에 해당하지 않아 VAR이 개입하지 않은 절차가 정상 프로토콜에 부합한다고 밝혔다.

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