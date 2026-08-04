강기윤 창원시장, 이·통장과 첫 간담회…현장행정과 주민 소통 강화

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 창원시장은 4일 이·통장연합회와 첫 간담회를 열었다
- 이·통장 역할과 지역 현황을 재점검하며 주민 의견과 건의 사항을 들었다
- 강 시장은 이·통장 중요성을 강조하고 지속적 소통·협력을 당부했다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 제5대 시정 출범 이후 행정과 주민을 잇는 이·통장연합회 임원진과 처음으로 만나 현장행정 방향과 협력 과제를 점검했다.
시는 강기윤 시장이 4일 제5대 시정의 주요 협력 단체인 창원시 이·통장연합회 임원진과 첫 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이날 간담회는 시민이 체감하는 현장 행정을 시정 핵심 방향으로 제시한 가운데 행정과 주민을 잇는 이·통장의 역할을 재점검하고 지역 현황을 살피기 위해 마련됐다.
강 시장은 5개 구 이·통장연합회 지회장 등 임원진 6명을 초청해 지역 현안과 건의 사항을 들었다.
이 자리에서 평소 주민 의견을 행정에 전달하고 복지 사각지대를 발굴하며 재난 상황을 전파하는 등 지역 곳곳에서 역할을 수행해 온 이·통장들의 활동을 언급하며 감사의 뜻을 전했다.
강기윤 시장은 "시정의 중심에 시민이 있으며, 최일선에서 행정과 시민을 잇는 이·통장의 역할이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 현장의 목소리가 시정에 충실히 반영될 수 있도록 지속적인 소통과 협력을 부탁드린다"고 말했다.
창원시 이·통장연합회는 55개 읍면동에서 활동하는 1942명의 이·통장으로 구성돼 있다. 연합회는 주민 의견 수렴, 행정 정보 전달, 재난 복구 지원, 복지 업무 협조 등 지역 공동체 유지에 필요한 다양한 기능을 담당하고 있다.
news2349@newspim.com