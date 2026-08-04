【韩股收盘】 KOSPI指数盘中剧烈波动 收盘上涨1.62%

纽斯频通讯社首尔8月4日电 韩国股市4日宽幅震荡，韩国综合股价指数（KOSPI）盘中一度跌至6080点附近，最终收盘上涨1.62%；韩国创业板（KOSDAQ）指数上涨5.88%，并连续第三个交易日触发程序化买入暂停机制，为历史首次。

图为首尔市中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，当天KOSPI指数收报6358.95点，较前一交易日上涨101.50点，涨幅1.62%。指数以6351.38点开盘，盘中最高升至6389.40点，最低跌至6080.25点，全天波动明显。

资金流向方面，个人投资者净买入8185亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出3706亿韩元和5394亿韩元。

受隔夜美国股市上涨带动，韩国股市当天高开。美国股市上涨主要受国际油价和美国国债收益率回落以及大型科技企业业绩向好提振。不过，盘中有关中国存储器企业长鑫存储研究在北京建设新工厂以及半导体板块获利回吐压力，对市场形成一定影响。

大信证券表示，大型半导体股持续表现疲弱，市场资金逐步轮动至其他行业及创业板市场。

市值排名靠前个股涨跌互现。三星电子和SK海力士分别上涨0.21%和0.64%，扭转盘中跌势收涨；SK Square、三星电机、LG新能源和三星生物制剂分别上涨3.41%、0.34%、3.96%和3.72%。三星电子优先股、现代汽车、KB金融和三星生命则分别下跌0.90%、0.13%、0.41%和3.30%。

创业板指数收于780.72点，较前一交易日上涨43.37点，涨幅5.88%，接近盘中最高点780.85点，重新站上780点关口。

随着涨幅扩大，创业板市场于当天上午10时47分触发程序化买入暂停机制。这是继7月31日和8月1日之后，创业板市场连续第三个交易日触发该机制。

此外，当天首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1美元兑1432.5韩元，较前一交易日收盘价下跌2.7韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社