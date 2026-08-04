부산시의회, 초등생 대상 '의회교실' 개최…의정 활동 체험

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회는 4일 본회의장에서 6일까지 초등학생 의회교실을 개최했다
- 의회교실에는 초등학교 3~6학년 학생과 학부모가 매일 40명씩 참여해 1일 시의원 역할을 체험했다
- 행사에서는 의원선서·2분 자유발언·의장체험·의원과의 만남 등으로 지방의회와 민주시민 교육을 진행했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회는 오는 6일까지 시의회 본회의장에서 '2026년 초등학생 의회교실'을 개최한다고 4일 밝혔다.
이번 의회교실은 초등학생을 대상으로 의정활동을 직접 체험할 수 있도록 마련했다. 초등학교 3~6학년 학생 20명과 학부모 20명 등 매일 40명씩 참여한다.
행사는 ▲개회(의원선서) ▲의회의 기능과 역할 설명 ▲본회의장 소개 ▲2분 자유발언 ▲퀴즈 ▲의장 체험(개의선언) ▲의원과의 만남 ▲홍보관 견학 순으로 진행한다.
학생들은 의장석에서 직접 의사봉을 두드려 보고 자유로운 주제로 2분 자유발언을 하는 등 의정활동을 체험하며 1일 시의원 역할을 수행할 예정이다.
현직 시의원과의 만남을 통해 의정활동과 지방의회의 역할을 배우는 시간도 가진다.
강무길 의장은 "미래의 주역인 초등학생이 이번 의회교실을 통해 학교에서 배운 지방자치와 의회 민주주의를 직접 체험하며 민주시민으로 성장하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com