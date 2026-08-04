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노동부, 노동복지회의소 신설…일하는 모든 사람 보호 강화

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  • 고용노동부가 4일 비정형 노동자 보호와 동일가치노동 동일임금 실현을 위한 노동복지회의소 신설·입법 추진 계획을 보고했다.
  • 하반기에는 산업재해 재발 기업 183곳 집중 관리, 임금체불 엄정 대응, 노동자의 '피할 권리'와 '참여 권리' 강화 등 안전·권리 보호를 공고화한다.
  • 청년 대상 K-유스개런티·원스톱 일자리 지원체계와 정년연장 법제화 등 세대 상생 일자리 확대와 AI 기반 고용서비스 개편을 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

노동부, 4일 업무보고 통해 하반기 업무추진방향 공개
동일가치노동 동일임금 로드맵 마련…초기업교섭 촉진
일자리 세대상생형으로…정년연장하고 청년 취업지원↑
산업재해 반복 기업 밀착관리…임금체불 처벌 수위 상향

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부가 노동복지회의소(가칭) 신설 방안을 연내 마련해 비정형 노동자의 복지와 노후 등을 종합 지원한다. 일하는 사람 권리 기본법 제정·근로자 추정제 도입도 올해 완료하고 동일가치노동 동일임금 실현을 위한 초기업교섭 로드맵 마련 등도 본격 추진한다.

노동부는 4일 청와대에서 열린 대통령 업무보고를 통해 이 같은 내용을 담은 하반기 업무추진방향을 보고했다.

노동부는 상반기 성과에 대해 산업재해 사고사망자 수와 임금체불액이 감소했다고 설명했다. 상반기 산업재해 사고사망자 수는 253명, 임금체불액은 9248억원으로 각각 전년 동기보다 11.8%, 10.7% 줄었다.

[자료=고용노동부]

개정 노동조합법(노란봉투법)을 통한 원·하청 대화 제도화, 경제노동사회위원회 출범을 통한 사회적 대화 가동, 청년 인공지능(AI) 역량 향상 특화훈련 확대, 일·가정 양립 여건 조성 등도 상반기 성과로 포함됐다.

노동부는 '모두가 행복하게 일할 수 있는 나라'를 목표로 ▲사회안전매트 확충을 통한 K자형 성장 격차 해소 ▲사고사망자 및 임금체불 감소 추세 공고화 ▲세대 상생 일자리 확대 크게 세 가지의 하반기 주요 업무 방향을 설정했다.

◆ 노동복지회의소 신설부터 권리 밖 노동 보호 패키지 입법…新사회계약 추진

먼저 노동 분야에서는 AI 전환 시대 노동시장 격차 해소 및 K자형 성장 극복을 위한 새로운 사회계약을 추진한다는 목표 아래 모든 일하는 사람을 보호하기 위한 포용적 사회안전매트를 강화한다. 동일가치노동 동일임금 실현, 실노동시간 단축, 노후소득 격차 완화 등도 추진한다.

연내 K-노동복지회의소(가칭) 신설 방안을 마련해 특수형태근로종사자(특고), 플랫폼 노동자 등 869만명에 달하는 비정형 노동자의 일터·복지·성장·노후를 종합 지원한다. 일하는 사람 권리에 관한 기본법 제정 및 근로자추정제 도입도 연말까지 마쳐 비정형 노동자 지원에 대한 법적 근거를 확충한다는 구상이다.

[자료=고용노동부]

95만명인 고용보험 가입 예술인·노무제공자를 최대 160만명까지 적용 확대하고, 산업재해·건강보험료 지원 및 구직급여 수급요건 합리화 등도 추진한다. 내년 중 특고·프리랜서 등 일·육아지원을 위한 육아수당도 신설한다. 5인 미만 사업장에 근로기준법을 적용하기 위한 실태분석을 10월까지 진행하고, 사회적 대화는 오는 9월부터 본격 논의한다.

기업투자, 영업이익, 성과급 등을 둘러싼 현장 갈등을 줄이기 위한 관련 지침도 오는 8월 발표한다. 쪼개기 계약 개선 등 기간제 제도 합리화 방안은 사회적 대화를 거쳐 연내 개선방안을 마련한다는 계획이다. 공공부문 비정규직·도급운영 개선과 함께 이주노동자 권익보호 및 통합관리체계를 구축하는 등 취약노동자 맞춤 지원도 강화한다.

동일가치노동 동일임금 실현을 위한 원칙 법제화, 임금정보 제공 강화, 초기업교섭 촉진 방안을 담아 연내 로드맵을 마련한다. 포괄임금 오남용 방지를 위한 입법·감독·지원과 함께 오는 9월 야간노동자 건강보호방안을 수립한다. 장시간 노동 관행 개선을 위해 연내 실노동시간 단축 기업 지원 및 법 제정 등을 추진한다. 퇴직급여 사외적립 의무화 및 기금형 퇴직연금 활성화 등 제도개선을 통해 노후소득 격차도 완화한다.

[자료=고용노동부]

AI 시대 직업훈련 지원을 확대하기 위해 청년·취약계층 발급 주기 단축, 참여기준 완화 등 내일배움카드 체계도 손질한다. AI 시대 노동시장 격차 해소 및 K자형 성장 한계 극복을 목표로 오는 8월부터 11월까지 전문가 그룹의 집중 논의를 통해 질문 중심 녹서를 낸다. 이후 사회적 대화를 통해 AI 산업전환시대 혁신투자 및 성과배분, 미래세대 일자리, 직업훈련·인재양성, 사회안전망 확대 등을 포괄하는 새로운 규범을 마련한다.

◆ 10년간 동일 유형 재해 반복된 기업 183곳 밀착 관리…'피할 권리' '참여 권리' 보장

최근 10년간 동일한 유형의 산업재해가 반복된 기업 183곳이 안전 대책을 마련해 이행하도록 노동부가 밀착 관리한다. 이들 기업에서 중대재해가 재발하면 특별감독에 준하는 고강도 점검·감독에 나선다. 노동부는 지방정부와 협력해 여름철 폭염과 맨홀 질식사고 예방을 위한 24시간 전담 관리 체계도 운영하고 있다.

노동자의 '피할 권리'와 '참여 권리' 보장 체계를 강화한다는 계획도 세웠다. 참여 권리는 위험성 평가 과정에 직원들이 참여하는 방식으로 이뤄진다. 피할 권리 확대는 현재 중대재해(사망) 발생 시에만 적용되는 작업중지 조치 발동 요건을 늘리고, 노동자의 작업중지 요구권을 보장하는 방식으로 이뤄질 예정이다.

[자료=고용노동부]

임금체불 사업주에 대한 구형 및 양형기준 상향을 지속 추진하고, 임금체불 신고가 반복 접수되는 사업장 대상으로 전수조사를 이어간다. 내년 1월부터 임금구분지급제가 민간 건설·조선업까지 확대 적용되는 만큼 하반기 동안 하위 법령 개정 등도 마친다. 도급금액 중 임금비용을 나눠 지급하는 임금구분지급제는 현재 공공 건설업에만 적용되고 있다.

◆ 세대 상생 일자리 확대…청년 취업 지원 확대하고 정년연장 법제화

고용 분야에서는 청년과 중장년 상생 일자리 확대를 위해 세대별 맞춤형 지원 등을 대폭 강화한다. 노동시장 진입 촉진부터 역량·경험 향상, 민간·공공 일자리 확충, 근속 여건 개선까지 연결되는 '원스톱 청년 일자리 지원체계'를 구축해 청년 취업을 정부가 책임진다.

노동부는 첫 취업 도전 청년을 위한 'K-유스개런티'를 신설해 국민취업지원제도를 통한 진로탐색, 일경험·훈련, 취업 연결 등을 지원한다. 실무와 밀접한 경험·역량을 쌓을 수 있도록 공공 분야에서 2만명, 민간 분야에서 4만5000명 규모의 일경험 및 대기업 주도 K-뉴딜 아카데미를 확대한다.

[자료=고용노동부]

'플레이그라운드'(가칭)를 신설해 K-뉴딜 아카데미 등 정부 지원을 받았지만 취업하지 못한 청년들에게 우수기업 일자리나 채용박람회 등 구직 정보를 안내한다. 부처·공공기관은 청년 수요 맞춤형 공공 일자리를 발굴하고, 청년고용의무제 실효성 강화 등 공공기관의 청년채용 촉진을 병행한다. 기업과 청년에 각각 최대 720만원, 360만원을 지급하는 청년 일자리 도약장려금은 지원 범위·수준을 확대한다. 지역 중소기업 취업·근속시 인센티브를 강화한다.

하반기 입법을 목표로 사회적 논의에 기반한 세대 상생형 정년연장도 추진한다. 고용 유지에 따른 직무·시간·임금체계 개편, 특고·플랫폼 노후소득 지원 등 세대간 공존과 지속 가능성 확보를 위한 지원방안을 마련한다. 중장년을 위한 재취업 서비스 의무 운영 사업장은 현재 1000인 이상 사업장에서 내년 500인 이상 사업장, 2029년 300인 이상 사업장으로 확대한다. 청년 일자리와 조화를 위해 공공기관 정원·총인건비 관리개선 등을 관계부처와 협의한다.

정부 고용서비스 체계도 전면 개편해 AI 기술에 기반한 '나만의 AI 고용센터'를 운영하고, 실업급여 등 지급은 자동화해 처리 속도를 높인다. 구직자 특성에 따라 스스로 구직활동을 할 수 있는 자기주도형 구직자는 AI 지원을 제공하고, 전문 상담원 지원이 필요한 집중지원형 구직자는 1대1 관리한다는 구상이다.

김영훈 노동부 장관은 "기본이 지켜지는 일터가 현장에 뿌리내려 국민들이 변화를 체감할 수 있도록 하고, 특히 올 하반기에는 포용적 사회안전매트를 구축해 보호 사각지대에 있었던 노무제공자 등을 포함해 일하는 모든 사람이 보호받을 수 있는 기반 확충을 역점적으로 추진하겠다"며 "사람을 위한 성장, 존엄을 지키는 노동, 누구도 배제되지 않는 미래를 위해 고용노동부가 앞장서겠다"고 말했다.

sheep@newspim.com

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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