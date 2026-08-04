남양주시, 중소기업 홍보 지원사업 'Biz 쇼케이스' 가동

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 4일 중소기업 지원 위해 남양주 Biz 쇼케이스 사업을 본격 가동했다
- 시는 기업별 홍보영상을 제작해 청년창업센터·IPTV·전광판·엘리베이터 미디어 등 시민 동선 매체에 송출한다
- 참여 기업은 상시 신청 가능하며 온라인 기업홍보관 운영·공동구매 지원 등 다양한 홍보·판로 프로그램 혜택을 받는다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 우수한 기술력과 제품을 보유하고도 홍보에 어려움을 겪는 관내 중소기업을 지원하기 위해 올해 새롭게 마련한 기업 홍보 지원사업인 '남양주 Biz 쇼케이스'를 본격 가동한다고 4일 밝혔다.
'남양주 Biz 쇼케이스'는 시가 직접 기업별 홍보영상을 제작해 다양한 지역 내 매체를 통해 송출하는 방식으로 추진된다.
제작된 영상은 청년창업센터, 읍·면·동 IPTV, 도농역 사거리 전광판, 공동주택 엘리베이터 미디어(포커스미디어), 시청 1층 전광판 등 시민의 일상 동선과 밀접한 매체를 중심으로 순차적으로 송출될 예정이다.
이를 통해 참여 기업은 별도의 홍보비 부담 없이 전문적인 홍보 콘텐츠를 활용할 수 있도록 했다.
시에 따르면 시민들은 일상생활 속에서 자연스럽게 지역기업의 우수한 제품과 기술을 접하게 되고 기업은 다양한 채널을 활용한 광고·홍보 효과를 비용 부담 없이 기대할 수 있어 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 보고 있다.
사업 참여를 원하는 기업은 상시 신청할 수 있다. 참여기업에는 영상 홍보뿐 아니라 시 누리집 내 온라인 기업홍보관 운영, 시 직원 대상 제품 공동구매 지원 등 여러 홍보·판로개척 프로그램 참여 기회가 제공된다.
시 관계자는 "우수한 제품과 기술력을 보유하고도 홍보 기회가 부족한 중소기업이 적지 않다"며 "남양주 Biz 쇼케이스를 통해 기업은 홍보 경쟁력을 높이고 시민은 지역의 우수기업과 제품을 자연스럽게 접하는 상생 효과를 기대한다"고 말했다.
사업 관련 자세한 안내와 신청·참여 절차는 남양주시 지역경제과 기업지원팀을 통해 확인할 수 있다.
asj7376@newspim.com