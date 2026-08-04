남양주, 여름 물놀이장 CCTV 집중 관제 실시

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 4일 물놀이장 주변 CCTV를 집중 관제해 어린이 안전사고를 예방하겠다고 밝혔다.
- 관내 물놀이장 32곳 주변 CCTV 81대를 7월 30일부터 20일까지 오전 11시부터 오후 5시까지 스마트시티 통합관제센터에서 실시간 관제한다.
- 위급상황 발생 시 경찰과 시설물 관리부서에 신속히 상황을 전파해 어린이와 시민이 안심하고 물놀이장을 이용하도록 하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 물놀이장 운영 기간을 맞아 어린이 안전사고를 예방하고 위급상황 발생 시 신속하게 대응하기 위해 관내 물놀이장 주변 CCTV 집중관제를 실시한다고 4일 밝혔다.
시는 여름철 물놀이장 운영에 맞춰 기존 어린이보호구역 중심의 집중 관제를 물놀이장 주변으로 전환해 운영한다.
집중 관제 대상은 관내 물놀이장 32개소 주변에 설치된 방범용 CCTV 81대다. 관제 기간은 7월 30일부터 오는 20일까지며 물놀이장 운영 시간인 오전 11시부터 오후 5시까지 스마트시티 통합관제센터에서 진행한다.
아울러 스마트시티통합센터 상황판과 관제요원 전용 화면에 대상 CCTV 영상을 별도로 표출해 실시간 집중 관제를 실시한다. 이를 통해 위급상황 발생 시 경찰과 시설물 관리부서에 신속히 상황을 전파할 방침이다.
시 스마트도시과장은 "여름철 물놀이장을 이용하는 어린이와 시민들이 안심하고 시설을 이용할 수 있도록 물놀이장 주변 CCTV를 집중 관제하고 있다"며 "위급상황 발생 시 경찰과 관계부서에 신속히 상황을 전파하고 즉각 대응할 수 있도록 스마트시티통합관제센터의 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com