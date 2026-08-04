화성시 '임산부 주차편의 강화' 나서…직원·시민 이용 지원

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 4일 임산부 주차편의 강화에 나섰다
- 청사 출입구 인근 15개소를 임산부 전용 주차구역으로 지정했다
- 임산부 직원·시민의 불편을 줄이는 포용 행정을 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 임신한 직원의 안전하고 편리한 출퇴근을 지원하고 청사를 방문하는 임산부 시민의 이용 편의를 높이기 위해 '임산부 주차편의 강화'에 나선다고 4일 밝혔다.
이번 사업은 '일하기 좋은 직장 만들기'의 일환으로 추진하는 직원 복지정책이다.
임신한 직원의 출퇴근 부담을 덜고 안정적인 근무환경을 조성하는 한편 청사를 찾는 임산부 시민도 보다 편리하게 행정서비스를 이용할 수 있도록 마련됐다.
시는 청사 출입구와 가장 가까운 위치 15개소에 임산부 전용 주차구역을 지정한 후 임산부 직원에게는 '임신직원 전용 주차안내판'을 지급해 임산부 전용 주차구역 중 원하는 위치를 선택해 이용할 수 있도록 지원할 계획이다.
청사를 방문하는 임산부 시민은 별도의 안내 절차 없이 임산부 전용 주차구역을 이용할 수 있다.
정명근 화성특례시장은 "임산부 직원들이 출퇴근 과정에서 겪는 불편을 줄이고, 청사를 찾는 임산부 방문객의 이동 편의까지 세심하게 살피는 것은 모든 시민의 삶을 존중하는 포용 행정의 출발점"이라며 "앞으로도 직원들이 안심하고 일할 수 있는 근무환경을 조성하는 동시에 시민 누구나 편리하게 행정서비스를 이용하고 일상에서 체감할 수 있는 포용적 도시를 만들어 나가겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com