강릉시, 수요응답형 시티콜버스 무상실증 운행

AI 핵심 요약beta
- 강릉시는 4일 수요응답형 시티콜버스 무상 실증을 시작했다
- 강릉시와 현대차는 자율주행 DRT 데이터 수집·분석해 노선·운영 방식 개선할 계획이다
- 셔클 앱·전화로 예약 가능하며 안목해변~연곡 구간을 무료 운행해 시민·관광객 이동 편의성 높인다고 했다
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 4일 수요응답형 시티콜버스 무상실증 운행을 시작했다고 밝혔다.
이번 실증은 강릉시와 현대자동차가 지난 2월 체결한 교통소외지역 자율주행 DRT(수요응답형 운행체계) 실증 업무협약의 후속 조치로 1단계 서비스 운영 실증에 해당한다.
강릉시와 현대자동차는 1단계 실증을 통해 자율주행 센서를 활용한 운행구간 자율주행 데이터를 수집할 예정이며 이용 수요, 호출·배차 패턴, 운행 효율성, 정류장별 이용 현황 등을 종합적으로 분석할 계획이다. 이를 바탕으로 서비스 노선과 운영 방식을 수정하고 향후 무인 자율주행 DRT 실증의 기반 자료로 활용할 방침이다.
강릉시는 현대자동차와의 협약을 통해 무인 자율주행 DRT 실증을 위한 행정적 지원과 제반 여건을 마련하기로 했고 현대자동차는 자율주행 기능이 탑재된 차량 2대와 DRT 예약 플랫폼 '셔클'을 제공하기로 했다.
시티콜버스는 '셔클' 앱 또는 전화예약 콜센터를 통해 이용할 수 있으며 운행시간은 오전 8시부터 오후 6시까지다. 실증기간 동안 이용요금은 무료로 운영되며 운행차량은 CV1로 최대 12명 탑승 가능하다.
운영구역은 안목해변~연곡면사무소 사이의 정류장 구간으로 수요응답형 운영으로 시민과 관광객의 이동 편의성이 증대할 것으로 기대된다.
임신혁 ITS추진과장은 "이번 수요응답형 시티콜버스 무상실증은 시민이 체감할 수 있는 첫 번째 서비스 구현 단계라는 점에서 의미가 크다"며 "운영 과정에서 시민과 관광객의 의견을 적극 반영해 수요응답형 교통 모델을 강릉에 맞게 검증하고 향후 무인 자율주행 DRT 실증으로 연계해 나가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com