全球DRAM市场格局生变 三星电子重夺第一

纽斯频通讯社首尔8月4日电 市场调研机构Counterpoint Research 4日发布《全球存储器追踪报告》显示，今年第二季度，韩国三星电子以39%的市场份额重返全球DRAM（动态随机存取存储器）市场首位，美光市场份额升至25%，与SK海力士差距缩小至1个百分点。

资料图。【图片=网络】

报告显示，按销售收入计算，三星电子第二季度DRAM市场份额为39%。受通用DRAM需求增长、产品价格上涨以及高带宽存储器（HBM）市场份额扩大等因素带动，三星电子重新夺回全球DRAM市场第一。此前，三星电子曾于一年前被SK海力士超越。

数据显示，SK海力士第二季度DRAM销售收入同比增长214%，但市场份额由去年同期的39%降至26%。美光销售收入预计同比增长约5倍，市场份额达到25%，进一步缩小与SK海力士之间的差距。

分析认为，SK海力士HBM产品出货量及销售收入占比高于竞争对手，因此受HBM平均销售价格下降影响更为明显。同时，由于较早签订长期供货合同，公司未能充分反映近期产品价格上涨带来的收益，也是其市场份额下降的重要原因。

报告指出，今年第二季度，通用DRAM价格较上一季度大幅上涨，而受HBM3E价格回落及HBM4上市推迟影响，HBM价格同比下降。随着搭载英伟达Vera Rubin平台和AMD Instinct MI455X平台的服务器陆续出货，预计第三季度HBM4出货量将逐步增加，产品结构持续改善，HBM价格跌势也有望放缓。

此外，中国长鑫存储受国内市场需求增长和产能扩张带动，第二季度销售收入同比增长716%，市场份额达到7%。Counterpoint Research表示，若长鑫存储未来进一步扩大HBM和LPDDR6产能，并成功进入全球客户供应链，未来或将对全球存储器市场现有"三强"竞争格局形成挑战。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社