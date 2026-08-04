타이틀리스트, 광복 81주년 기념 Pro V1 태극기 에디션 출시

AI 핵심 요약beta
- 타이틀리스트가 4일 광복 81주년 기념 Pro V1 태극기 에디션을 한정 출시했다.
- 건곤감리 문양과 스페셜 넘버 81을 적용하고 퍼팅·티샷 정렬 돕는 얼라인먼트를 더했다.
- Pro V1 성능은 유지한 채 한국 전용 디자인으로 4일부터 홈페이지·대리점 등에서 판매한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=타이틀리스트가 광복 81주년을 기념해 한국만의 Pro V1 태극기 에디션 한정 수량을 출시한다.
타이틀리스트는 매년 광복절 의미를 기념하며 태극기 에디션을 선보이고 있다. 이번에도 Pro V1에 대한민국을 상징하는 특별한 디자인을 더한 한정 에디션으로 출시되며, 전 세계 어디에서도 만나볼 수 없는 '오직 한국 골퍼만을 위해 기획된 스페셜 에디션'이라는 점에서 의미를 더한다.
이번 Pro V1 태극기 에디션은 하프 더즌(6구) 구성으로 출시된다. 한국 전용 스페셜 에디션 답게, 패키지와 골프볼에는 태극기에서 영감을 받은 건곤감리 4괘 문양이 적용됐다. 깨끗한 백색 바탕 위에 흑색, 청색, 홍색으로 표현된 디자인은 대한민국을 상징하는 요소를 절제된 방식으로 담아냈으며, 골프볼에는 광복 81주년을 기념하는
스페셜 플레이 넘버 '81'을 적용해 이번 에디션만의 상징성을 더했다.
이 뿐만 아니다. 골프볼 측면에는 건곤감리 문양을 활용한 정렬 얼라인먼트가 적용됐다. 대한민국과 태극기를 상징하는 차별화된 디테일인 동시에, 퍼팅과 티샷 시 정렬을 돕는 기능까지 더해져 플레이 전반에 실질적인 도움을 제공한다.
무엇보다 Pro V1 태극기 에디션은 대한민국을 위해 특별히 기획된 디자인을 적용하면서도, Pro V1이 자랑하는 검증된 토털 퍼포먼스를 그대로 담아냈다. 긴 비거리와 최적의 탄도, 정교한 숏게임 콘트롤, 부드러운 타구감을 제공하는 Pro V1의 퍼포먼스를 그대로 유지해, 골퍼들은 이번 에디션만의 특별한 디자인과 함께 Pro V1의 고유의 퍼포먼스를 경험할 수 있다.
이번 Pro V1 태극기 에디션은 4일부터 타이틀리스트 공식 홈페이지 및 공식 대리점, 시티투어밴에서 한정 수량으로 구매할 수 있다. 제품에 대한 보다 자세한 정보는 타이틀리스트 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
iaspire@newspim.com