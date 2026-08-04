"海纳百川——中国国家画院国际艺术对话展"在首尔开幕

纽斯频通讯社首尔8月4日电 由中国国家画院、中外文化和旅游交流中心、首尔中国文化中心联合主办的"海纳百川——中国国家画院国际艺术对话展"在韩国首尔开幕。

韩国评论家协会会长金炳秀、韩中美术协会会长车鸿圭、韩国美术协会副理事长李修真等嘉宾受邀出席展览开幕式。

本次活动以中国传统书画艺术为主题，通过展览、学术讲座与互动工作坊三大板块，与韩国美术界展开一场关于东方审美的深度对话。展览、讲座和工作坊吸引众多艺术爱好者、学者及首尔市民参与。

活动现场，韩中嘉宾合影留念。【图片=记者 周钰涵 摄】

◆四大主题，呈现当代水墨之美

本次展览汇集了中国国家画院艺术家的精品力作，以"澄怀观道・山水""万象仪形・人物""四时芳华・花鸟""金石永续・书法篆刻"四大主题，全面展现中国当代书画艺术的多元面貌。

从传统山水的"可居可游"，到当代人物对都市生存状态的观照；从花鸟画中的生命意识，到书法篆刻里的金石气韵——展品既延续了东方艺术的精神根脉，又融入了对数字时代、都市生活等当代议题的思考，让韩国观众看到水墨艺术"不仅属于过去，也属于今天"。

◆学术讲座，引发深度精神共鸣

展览开幕当天，中国国家画院理论研究所王治研究员在中央大学举办了题为《从笔墨到心灵：中国当代水墨艺术与东亚精神世界》的专题讲座。

讲座从"AI 时代为什么还需要水墨" 这一当代问题切入，深入探讨了水墨艺术的当代价值。研究员指出，水墨的珍贵不在于它比机器更快、更逼真，而在于它保存了人的手腕动作、呼吸节奏、情感判断和时间感知——这些正是技术时代最稀缺的"生命温度"。

讲座特别强调了东亚共同的笔墨文化传统：中国书法与韩国书艺、中国山水与韩国真景山水，虽各自发展出独特面貌，却共享着对自然、对心灵、对精神的共同追求。这种"和而不同"的文化亲缘，正是"国际艺术对话"的意义所在。

讲座现场座无虚席，观众反响热烈。不少韩国观众表示，通过讲座理解了中国画"不是再现世界，而是表达心灵"的独特魅力，更从中感受到东亚文化在水墨、书法、禅意等方面的共通精神根基。

中国国家画院理论研究所王治介绍书画作品。【图片=记者 周钰涵 摄】

◆水墨工坊，体验东方美学

为了让观众更直观地感受水墨艺术的魅力，活动特别设置了水墨体验工作坊。在国家画院艺术家方放老师和赵方方老师的指导下，参与者亲手拿起毛笔，在宣纸上体验运笔的轻重缓急、水墨的浓淡枯湿。从第一次蘸墨的新奇，到第一笔落下的专注；从尝试简单的书法笔画，到勾勒一枝一叶的花鸟小品——参与者在慢节奏的创作过程中，亲身体会到"留白""气韵""意境"这些东方美学概念的真正含义。不少参与者表示，短短半个小时的体验，让自己的心静了下来，也对中国水墨艺术有了全新认识。

◆文化对话，搭建心灵交流之桥

本次"国际艺术对话展"以"对话"为核心，不仅是作品的展示，更是不同文明之间情感共鸣、心灵理解、对话互鉴的平台。

观众现场观展。【图片=记者 周钰涵 摄】

金炳秀会长表示，通过欣赏这些作品，我深感"传统并非仅存在于过去，而是不断在当下中被创造出来的"这一观点。正是由于画笔、墨色、书法与山水这几种古老的艺术语言与当代艺术家相遇，重新成为了当代的语言。这是我认为韩国观众在观看展览时应当重点关注的方面。韩国观众纷纷表示，本次展览为韩国民众理解中国当代水墨艺术打开了新的视角，期待未来有更多这样的高质量对话，让东方审美在交流互鉴中焕发新的生机。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社