'세금으로 캉쿤 외유' 의혹 K리그 시·도민구단 대표 9명 고발

김재원 의원 "선수 예산 없다더니...혈세로 비즈니스석 탑승"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 북중미 월드컵 현장 참관을 명목으로 멕시코 휴양지 캉쿤을 다녀오고 고가의 비즈니스석 항공권을 이용한 프로축구 K리그 시·도민구단 대표들이 고발당했다. 시민의 혈세로 운영되는 지자체 구단 예산을 사적으로 남용했다는 지적이다.

민생경제연구소와 검사를 검사하는 변호사 모임은 4일 조국혁신당 김재원 의원 주관으로 국회 소통관에서 기자회견을 열고 K리그 9개 시·도민구단 대표자들을 업무상 배임, 업무상 횡령, 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 위반 혐의로 경찰청에 고발했다고 밝혔다. 고발 대상은 강원FC 김태주 단장, 경남FC 이흥실 대표이사, 김포FC 권일 단장, 대구FC 장영복 단장, 부천FC 김성남 단장, 성남FC 장원재 대표이사, 안산 그리너스 김정택 단장, FC안양 이우형 단장, 인천 유나이티드 조건도 대표이사 등 9명이다.

시민단체에 따르면 한국프로축구연맹은 지난 6월 18일부터 26일까지 '2026 K리그 아카데미-CEO 과정'을 진행하며 21개 구단 대표와 연맹 임원 등 25명을 멕시코로 파견했다. 전체 출장 비용 7억 1007만 원 중 절반을 각 구단 예산으로 부담했다.

그러나 사전 안내된 공식 프로그램과 달리 세계적 휴양지인 캉쿤에서의 2박 일정이 숨겨진 채 포함됐다. 참가자들은 캉쿤에서 오전에 세미나를 치른 뒤 오후에는 유적지 관광 등 외유성 자유시간을 가졌다. 이 일정은 구단에 배포된 공식 공문에서 빠져 있었다.

항공권 집행 과정에서의 혈세 낭비도 드러났다. 연맹 측은 공문으로 '이코노미석 선택 시 1인당 약 600만 원을 절감할 수 있다'고 안내했다. 그럼에도 고발된 9개 구단 대표는 1인당 1592만 4000 원에 달하는 비즈니스석 비용을 구단 예산으로 지출했다. 이들이 집행한 비즈니스석 차액 합계는 5300여만 원에 이른다. 반면 같은 시·도민구단인 수원FC와 용인FC 측은 여비 규정을 준수하며 이코노미석을 이용했다.

시민단체는 수사기관에 각 구단의 여비 규정 및 결재 문서 확보, 출장비 재원 특정, 캉쿤 일정 결정 경위 규명, 부당 집행액의 환수 조치를 수사해 달라고 요청했다. 아울러 해당 지자체를 상대로 한 주민감사청구도 검토 중이다.

국회 문체위 청문회에서 이 사안을 처음 지적한 김재원 의원은 "선수와 유소년을 위해 쓸 예산은 부족하다면서 구단 대표들의 비즈니스석과 캉쿤 체류에는 시민 혈세를 아끼지 않았다"며 "공공재산을 사적으로 낭비한 중대한 범죄 행위"라고 강하게 비판했다.

psoq1337@newspim.com