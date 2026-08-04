경남도, 가뭄 긴급 대응 특별교부세 32억 확보…농업용수 부족 해소

도내 7개 시·군 긴급 가뭄 대응 지원





[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 사상 최고 폭염과 평년 절반 이하 강수로 농업용수 부족이 심화되자 정부 특별교부세를 확보해 저수지 준설, 양수장 설치, 관정 개발 등 긴급 용수 확보 사업에 나선다.

도는 기록적인 폭염과 극심한 강수량 부족으로 도내 가뭄이 심화됨에 따라 행정안전부에 건의한 가뭄 긴급 대응 특별교부세 32억5000만 원이 전액 반영돼 최종 확정·교부됐다고 4일 밝혔다.

경남도가 기록적인 폭염과 극심한 강수량 부족으로 가뭄이 심화됨에 따라 행정안전부에 건의한 가뭄 긴급 대응 특별교부세 32억 5000만 원이 최종 확정됐다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

올여름 경남은 국내 기상 관측 이래 최고기온을 기록하는 등 이례적인 폭염과 가뭄이 동시에 이어지고 있다. 양산시는 지난 2일 42.5도를 기록해 국내 최고기온을 다시 세웠고 도내 다수 지역에서 40도를 넘는 폭염이 지속됐다.

최근 5년간 도내 평균 강수량은 평년의 65% 수준에 그치고 있다. 올해 6월 강수량은 평년의 절반 수준인 50%에 머물렀고 7월 강수량은 평년의 23% 수준으로 떨어지는 등 강수 부족이 누적되면서 농업용수와 하천 유지용수 확보에 비상이 걸렸다.

이 같은 강수량 감소와 저수율 하락으로 경남도 농업용수는 현재 8개 시·군이 가뭄 '경계' 단계, 6개 시·군이 '주의' 단계, 2개 시·군이 '관심' 단계로 관리되고 있다. 일부 지역에서는 농업용수 공급에 차질이 발생하고 있으며, 본격적인 영농기와 수확기를 앞두고 농작물 피해 우려가 커지고 있다.

도는 지난달 31일 가뭄 상황이 심각한 7개 시·군을 대상으로 32억5000만 원 규모의 가뭄 긴급 대응 특별교부세를 행정안전부에 신청했다. 도는 용수 확보 시급성과 피해 확산 가능성을 집중 설명하며 지원 필요성을 건의했고, 이번에 신청액 전액이 반영돼 교부가 확정됐다.

확보된 특별교부세는 저수지 준설, 양수장 및 송수관로 설치, 관정 개발, 양수기와 급수 장비 지원 등 긴급 용수 확보 사업에 집중 투입된다. 도는 우선 저수율이 급감한 농업용 저수지와 관정 취약 지역을 대상으로 사업 대상지를 선정해 가뭄 예비 단계에서 실제 공급 단계까지 이어지는 용수 확보 체계를 강화한다는 계획이다.

도는 이번 지원과 별도로 특별교부세 대상에서 제외된 시·군의 가뭄 대응을 위해 11개 시·군을 대상으로 33억 원 규모의 추가 특별교부세도 건의한 상태다. 도는 농업용수 부족과 하천 유지용수 감소가 장기화할 경우 지역 간 피해 편차가 커질 수 있다고 보고, 정부 차원의 추가 지원과 신속한 교부를 요청하고 있다.

도는 농림축산식품부에 가뭄 대비 용수 개발 사업과 긴급 대책비 등 총 98억 원 규모의 국비 지원을 별도로 건의했다.

도는 이번 특별교부세 확보로 당장 시급한 농업용수와 비상 급수 물량을 보강할 수 있을 것으로 보고 있다. 도는 가뭄 상황 점검과 피해 우려 지역 모니터링을 강화하고 농업용 저수지 저수율과 관정 수위 변동을 지속적으로 조사해 사업 집행 방향을 탄력적으로 조정할 계획이다.

도 관계자는 "현장에서 필요한 급수 사업을 우선 반영해 가뭄 피해를 최소화하고 추가 특별교부세와 국비 지원을 적극 확보해 도민 피해를 줄이는 데 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com